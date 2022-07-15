【12港人案】 7人認妨礙司法公正罪判監10個月　官指「國有國法 家有家規」

▲ 12港人中名被告今於西九龍裁判法院被判監10個月。資料圖片

12名港人前年涉偷渡離港擬潛逃台灣，最終在內地水域被捕，10人先後被押送回港，當中7人承認1項妨礙司法公正罪，今（15日）於區域法院判監10個月，其中李子賢的7個月刑期將與其暴動罪刑期分期執行。法官判刑時指，本案是第1宗在潛逃海外後，被控作出妨礙司法公正罪的案件。法官又指，對於要判處這班應有所作為的年青人深感惋惜，但國有國法，家有家規。

本案為區域法院案件，今續移師至西九龍裁判法院處理。本案7名被告李子賢（32歲，測量員）、廖子文（19歲，無業）、鄭子豪（20歲，技術員）、張俊富（25歲，學生）、張銘裕（22歲，運輸工人）、嚴文謙（23歲，學生）及郭子麟（20歲，學生），承認1頂妨礙司法公正罪。

控罪指，被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「SISTER」）、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖協助他們、喬映瑜、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止對警方調查。

暫委法官判刑時指，各被告潛逃前均面對嚴重刑事指控，若被定罪會面對以年計的刑責。暫委法官指，案中潛逃計劃周詳，歷時近半年，牽涉人力、物力和財力，非一般潛逃可比。

暫委法官續指，各被告分別參與學習駕艇和搬運物資等工作，顯然參與其中。至於被告於內地服刑後遣返香港，似乎對各被告涉及的案件沒有明顯影響。各被告給予大眾印象是，各人對香港司法制度的輕藐及挑戰。暫委法官指，話雖如此，但仍接受本案與不依法庭指示歸押罪，在性質上仍有不同。

暫委法官續指，考慮本案是首宗在潛逃海外後，被控作出妨礙司法公正罪的案件，以及各被告坦白認罪，遂判各被告入獄10個月，至於李子賢的3個月刑期將與其暴動罪刑期同期執行，變相加監7個月。

暫委法官判刑後指，對於要判處這班應有所作為的年青人深感惋惜，但國有國法，家有家規，違法就應受到制裁，希望各被告服刑後重新做人。

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記者：梁錦麟