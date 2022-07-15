  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 17:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【12港人案】 7人認妨礙司法公正罪判監10個月　官指「國有國法 家有家規」

社會 17:06 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

12港人中名被告今於西九龍裁判法院被判監10個月。資料圖片

12名港人前年涉偷渡離港擬潛逃台灣，最終在內地水域被捕，10人先後被押送回港，當中7人承認1項妨礙司法公正罪，今（15日）於區域法院判監10個月，其中李子賢的7個月刑期將與其暴動罪刑期分期執行。法官判刑時指，本案是第1宗在潛逃海外後，被控作出妨礙司法公正罪的案件。法官又指，對於要判處這班應有所作為的年青人深感惋惜，但國有國法，家有家規。

本案為區域法院案件，今續移師至西九龍裁判法院處理。本案7名被告李子賢（32歲，測量員）、廖子文（19歲，無業）、鄭子豪（20歲，技術員）、張俊富（25歲，學生）、張銘裕（22歲，運輸工人）、嚴文謙（23歲，學生）及郭子麟（20歲，學生），承認1頂妨礙司法公正罪。

控罪指，被告於2019年12月至2020年8月23日期間，在香港連同一個稱作「廢中」、一個稱作「恩典」（別名「大媽」、「姑姐」、「SISTER」）、一個稱作「Zizi」的人及其他人，意圖協助他們、喬映瑜、鄧棨然和李宇軒逃離香港司法管轄區，以阻止對警方調查。

暫委法官判刑時指，各被告潛逃前均面對嚴重刑事指控，若被定罪會面對以年計的刑責。暫委法官指，案中潛逃計劃周詳，歷時近半年，牽涉人力、物力和財力，非一般潛逃可比。

暫委法官續指，各被告分別參與學習駕艇和搬運物資等工作，顯然參與其中。至於被告於內地服刑後遣返香港，似乎對各被告涉及的案件沒有明顯影響。各被告給予大眾印象是，各人對香港司法制度的輕藐及挑戰。暫委法官指，話雖如此，但仍接受本案與不依法庭指示歸押罪，在性質上仍有不同。

暫委法官續指，考慮本案是首宗在潛逃海外後，被控作出妨礙司法公正罪的案件，以及各被告坦白認罪，遂判各被告入獄10個月，至於李子賢的3個月刑期將與其暴動罪刑期同期執行，變相加監7個月。

暫委法官判刑後指，對於要判處這班應有所作為的年青人深感惋惜，但國有國法，家有家規，違法就應受到制裁，希望各被告服刑後重新做人。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：梁錦麟

罪案 制裁 大媽 法官 商場 香港 運輸 台灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關