【MIRROR成員】Jeremy因技術問題延期出歌　花姐為Ian發聲：像樹熊怎會黑面？

MIRROR與ERROR的經理人花姐（黃慧君），今日（7月15日）率領ERROR成員Dee哥（何啟華）與肥仔（梁業）現身ViuTV，出席《全民造星V》的記者會。

席間提及到有關MIRROR成員Ian（陳卓賢）被公司雪藏後，近日「解凍」推出新歌《Distance》，以及隊友Jeremy（李駿傑）推出新歌的檔期被Ian頂替的傳聞，花姐親自逐一回應。

▲ （陳慧安攝）

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訪問中提到Ian今天推出新歌《Distance》，有指原本這是Jeremy的出歌檔期，有粉絲認為Jeremy不公平，問到此事會否影響到他們的心情，花姐直指自己心情絕不受影響：「我被指責說我偏心一事已說了4年，每年我都會有不同的『契仔』，所以我沒有為此介意。但我認為要為Ian和Jeremy出歌作解釋，其實Jeremy是上個月中出歌，但在音樂上有些技術的問題，所以我們才要延遲推出，但現時問題已經解決了，相信這幾天就可見以到他的新作品。」

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為Ian平反

而Ian方面，花姐續說：「很多人指Ian今年今年出歌密了，是否做回我『契仔』，我真的不懂回答，Ian現在全力當唱作歌手，有些歌原本是上年推出，但因有些事延遲了，變成今年才推出，希望可以出多些歌，爭到唱作歌手獎。」

至於早前有傳Ian脾氣差被掟入「雪櫃」，高層魯庭暉更叫花姐與Ian去到網台「小薯茄」做一次《雪櫃冷笑話》節目，對此花姐說：「我很喜歡小薯茹，我認為魯生這個提議很好，因為我真的很想上去，但我怕到時得我一個人說話。不過，真的要為Ian發聲，為何會指他黑面及態度差？Ian很像樹熊，又怎會黑面，最多只是沒有表情，旁人說話時他的反應較慢，因為他為人很慢熱，所以他便經常讓人誤會。」

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最後談到近日播出的劇集《I SWIM》，飾演李馬榮的Edan（呂爵安）被批咬字不清，花姐大讚Edan是位努力的演員：「初頭別人批評他有少許不快，但他很快便釋懷並努力改善，但我認為這個角色對他來說是個很大的嘗試，因為角色很正經，與他性格有很大反差。」

記者：陳心怡