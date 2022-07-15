【食物安全】泰國冰凍甜點Frozen Cream Sauce含菌量超標　中心指未有流出市面

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食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）公布，一款泰國進口冰凍甜點總含菌量超出法例上限，正跟進事件。

產品名稱：Frozen Cream Sauce

淨重：500克

品牌：After You Dessert Café

來源地：泰國

進口商：天發貿易有限公司

此日期或之前食用：2023年4月29日



中心指，透過恆常食物監察計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點進行檢測。結果顯示兩個樣本的總含菌量分別為每克68000個及每克70000個，超出法例上限。已知會涉事進口商上述違規事項，並指令其即時停售受影響產品。受影響產品一直存放在一凍房內，未有流出市面。



根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於5萬個細菌。違例者一經定罪，最高可被判罰款1萬元及監禁3個月。總含菌量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

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責任編輯：余思嵐