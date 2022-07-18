【育兒心得】家長日不只是讓家長取成績表 是令孩子得到支持和鼓勵的日子

▲ 家長日並不只是讓學生家長來取成績表的，也是一個讓各類孩子得到支持和鼓勵的日子。

不少學校每年都會在最後一次派成績表時舉辦家長日，順道在禮堂和課室展示學校的活動成果和學生的優秀作品，有些還會有節目表演，例如得獎的英詩和中詩朗誦、合唱團表演、樂器表演等，讓家長可以欣賞學生們的優秀成績。家長日可以說是優秀學生的大日子，對有學習或行為問題的學生來說，也是重要的一天。

家長日多在日間舉行，很多時在平日（周一至周五）的上課日舉辦，亦有學校為了遷就大部分上班的家長而選擇在周六舉行。

現在雖然可以利用視像與家長「見面」，但舉辦實體的家長日較親切和熱鬧，亦因為是較隆重而更獲家長重視，尤其是在周六或周日舉行的，多數家長都不會缺席，更有不少是父母雙雙出席的。不過，對我的學生的家長來說，這天並不好過。每次家長日都是我和學生的大日子。

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由於我的學生都是有學習困難甚或情緒問題，所以透過與家長的見面，可以讓我更深入了解他們與孩子的關係，助我打開孩子的心扉；又或者在改善親子的關係下，改善孩子的學習問題。

記得有個獲得「進步獎」的女生（有自閉傾向的）上台領獎時，我和她的母親並肩而坐，我們一起拍掌，同時眼泛淚光的在台下支持她，那天以後她一天一天的持續改善，一天一天的遠離過去的不當行為。我為她爭取回這個「進步獎」，是很難得的，雖然她只取得少少進步，但這個獎卻大大鼓勵了她和她媽媽，令她們走出困局。

家長日並不只是讓學生家長來取成績表的，也是一個讓各類孩子得到支持和鼓勵的日子。

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原文刊於《晴報》，原題為家長日對問題學生意義