【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略　2022學年九龍區熱門官津中學叩門詳情

▲ 2022學年九龍區熱門官津中學叩門詳情。

升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為九龍區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。

由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，因大多數學校申請日期只有1至2日，部分更於派位當日中午截止報名。

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九龍城區

喇沙書院

申請日期：7月26日上午9時至7月27日下午4時

筆試日期：7月29日

所需文件：

派位證

小五至小六成績表副本

申請人身份證副本

申請表格：於申請日期內親臨學校索取表格

申請詳情：按此連結

九龍真光中學

申請日期：7月26日上午8時半至中午12時

筆試日期：7月26日下午

核對文件：

小五及小六成績表正本

中一學位派位證正本

已填寫於申請表上的課外活動證明、社區服務或獎項正書正本

推薦信（如有）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東華三院黃笏南中學

申請日期：7月26日中午12時前

筆試日期：7月26日

面試日期：個別通知

所需文件：

學生相2張

派位證副本

小五及小六成績表副本

課外活動或校外公開比賽獎項副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

華英中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：未有提及

所需文件：

申請表

小五及小六成績表副本（所有學期及學年成績表）

中一入學註冊證副本

其他證書副本（不多於5張A4）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

迦密中學

申請日期：7月26日上午9時至中午12時半、下午2時至4時

筆試日期：7月27日

面試日期：個別通知

所需文件：沒有提及

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

香港培正中學

申請日期：7月26日

面試日期：個別通知

所需文件：

派位證副本

小五、小六成績表副本

申請表格：沒有提供

申請詳情：須致電學校查詢

旅港開平商會中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：7月27日及28日

所需文件：

小六上下學期成績表副本

中一入學註冊證副本

其他證書副本（不多於5頁A4）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

備註：只考慮曾申請該校自行分配學位之學生

民生書院

申請日期：7月26日上午8時至下午3時

面試日期：7月27日

所需文件：

申請表

小四至小六成績表副本

傑出課外活動、學術獎項或服務等證書副本

申請人身份證副本或出世紙副本

派位證副本

申請表格：派位當日到校索取或於學校網頁下載

申請詳情：按此連結

觀塘區

聖傑靈女子中學

申請日期：7月26日下午1時前

面試日期：7月26日下午2時

所需文件：

申請表

小五、小六成績表副本

申請表格：7月26日早上8時後到校索取

申請詳情：按此連結

觀塘瑪利諾書院

申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時

筆試及面試日期：7月27至28日

所需文件：

申請表

申請人身份證副本

小五及小六成績表副本

獎狀及證書副本

申請表格：派位當日到校索取

申請詳情：按此連結

順利天主教中學

申請日期：7月26日 上午9時至中午12時

面試日期：7月26日

所需文件：

申請表

近照1張

申請人身份證正副本

中一派位證正副本

小五至小六成績表正副本

申請表上獎項部分正副本（每類最多3項、如適用）

領洗紙/堅振正副本（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會蒙民偉書院

申請日期：7月25日至29日上午9時至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

小五及小六成績表副本

課外活動證書副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

深水埗區

寶血會上智英文書院

申請日期：7月26日上午8時30分至下午4時30分

面試日期：7月26日

所需文件：

申請表

小五及小六成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會銘賢書院

申請日期：7月26日至7月27日上午9時至下午5時

面試日期：沒有提及

所需文件：

申請表

小五及小六成績表

申請人身份證副本

校內及校外活動優良記錄（證書或獎狀）

中一派位選擇學校表

派位證／入學註冊證

申請表格：申請期內到學校索取或於學校網頁下載

申請詳情：按此連結

長沙灣天主教英文中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：未有提及

所需文件：

家長撰寫申請信（需要提供手提電話號碼及所需文件）

申請表

小四至小六成績表副本

派位證副本

學生近照1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

瑪利諾神父教會學校

申請日期：即日至7月26日下午4時

筆試日期：7月27日

面試日期：個別通知

所需文件：

申請表

小五及小六成績表副本

其他證書及獎項副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

黃大仙

中華基督教會協和書院

申請日期：7月26日上午9時至7月28日下午1時

筆試日期：7月29日

面試日期：7月30日

所需文件：

申請表

申請人身份證副本或出世紙副本

派位證副本

小五及小六成績表副本

課外活動、獎項及成就等資料副本

校長推薦信（必須註明全級名次等第）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

德愛中學

申請日期：7月26日至27日

面試日期：7月29日

所需文件：沒有提及

申請表格：7月26日於學校網頁下載或到校索取

申請詳情：按此連結

油尖旺

伊利沙伯中學

申請日期：7月26日上午9時至下午3時30分

面試日期：7月27日

所需文件：尚未公布

申請表格：7月22日起於學校網頁下載

申請詳情：按此連結

循道中學

申請日期：7月26日上午8時30分至11時30分

筆試日期：7月26日下午

面試日期：7月27日

所需文件：

申請表

「中一自行分配學位申請表」家長存根副本

入學註冊證副本

小五及小六成績表副本

申請人身份證副本

《中一派位選擇學校表格》家長存根副本

報名費$20

學生近照

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

真光女書院

申請日期：7月26日上午9時至下午12時半

面試日期：7月26日下午

所需文件：

申請表

派位證正副本

入學註冊證副本

小五及小六成績表正副本

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

中華基督教會銘基書院

申請日期：7月26日上午9時至下午5時

筆試日期：7月27日

所需文件：

申請表

申請人身份證或出世紙副本

《中一派位選擇學校表格》《統一派位選校表格》副本

小五及小六成績表副本

證書、獎項及課外活動證明副本（不多於10頁A4）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

九龍華仁書院

申請日期：7月26日

筆試日期：個別通知

所需文件：

派位證副本

申請人身份證副本

小四至小六成績表副本

其他獎項及課外活動證書副本

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：須致電學校查詢

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責任編輯：林愛娜