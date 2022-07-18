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【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略　2022學年九龍區熱門官津中學叩門詳情

15:17 2022/07/18

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

2022學年九龍區熱門官津中學叩門詳情。

升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為九龍區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。

由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，因大多數學校申請日期只有1至2日，部分更於派位當日中午截止報名。

最新影片：

九龍城區

喇沙書院

申請日期：7月26日上午9時至7月27日下午4時

筆試日期：7月29日

所需文件：

  • 派位證
  • 小五至小六成績表副本
  • 申請人身份證副本

申請表格：於申請日期內親臨學校索取表格

申請詳情：按此連結

九龍真光中學

申請日期：7月26日上午8時半至中午12時

筆試日期：7月26日下午

核對文件：

  • 小五及小六成績表正本
  • 中一學位派位證正本
  • 已填寫於申請表上的課外活動證明、社區服務或獎項正書正本
  • 推薦信（如有）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

東華三院黃笏南中學

申請日期：7月26日中午12時前

筆試日期：7月26日

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 學生相2張
  • 派位證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 課外活動或校外公開比賽獎項副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

華英中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：未有提及

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本（所有學期及學年成績表）
  • 中一入學註冊證副本
  • 其他證書副本（不多於5張A4）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

迦密中學

申請日期：7月26日上午9時至中午12時半、下午2時至4時

筆試日期：7月27日

面試日期：個別通知

所需文件：沒有提及

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

香港培正中學 

申請日期：7月26日

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 派位證副本
  • 小五、小六成績表副本

申請表格：沒有提供

申請詳情：須致電學校查詢

旅港開平商會中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：7月27日及28日

所需文件：

  • 小六上下學期成績表副本
  • 中一入學註冊證副本
  • 其他證書副本（不多於5頁A4）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

備註：只考慮曾申請該校自行分配學位之學生

民生書院 

申請日期：7月26日上午8時至下午3時

面試日期：7月27日

所需文件：

  • 申請表
  • 小四至小六成績表副本
  • 傑出課外活動、學術獎項或服務等證書副本
  • 申請人身份證副本或出世紙副本
  • 派位證副本

申請表格：派位當日到校索取或於學校網頁下載

申請詳情：按此連結

觀塘區

聖傑靈女子中學

申請日期：7月26日下午1時前

面試日期：7月26日下午2時

所需文件：

  • 申請表
  • 小五、小六成績表副本

申請表格：7月26日早上8時後到校索取

申請詳情：按此連結

觀塘瑪利諾書院 

申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時

筆試及面試日期：7月27至28日

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 獎狀及證書副本

申請表格：派位當日到校索取

申請詳情：按此連結

順利天主教中學

申請日期：7月26日 上午9時至中午12時

面試日期：7月26日

所需文件：

  • 申請表
  • 近照1張
  • 申請人身份證正副本
  • 中一派位證正副本
  • 小五至小六成績表正副本
  • 申請表上獎項部分正副本（每類最多3項、如適用）
  • 領洗紙/堅振正副本（如適用）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會蒙民偉書院

申請日期：7月25日至29日上午9時至下午5時

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本
  • 課外活動證書副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

深水埗區

寶血會上智英文書院

申請日期：7月26日上午8時30分至下午4時30分

面試日期：7月26日

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

中華基督教會銘賢書院 

申請日期：7月26日至7月27日上午9時至下午5時

面試日期：沒有提及

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表
  • 申請人身份證副本
  • 校內及校外活動優良記錄（證書或獎狀）
  • 中一派位選擇學校表
  • 派位證／入學註冊證

申請表格：申請期內到學校索取或於學校網頁下載

申請詳情：按此連結

長沙灣天主教英文中學

申請日期：7月26日上午9時至下午4時

面試日期：未有提及

所需文件：

  • 家長撰寫申請信（需要提供手提電話號碼及所需文件）
  • 申請表
  • 小四至小六成績表副本
  • 派位證副本
  • 學生近照1張

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

瑪利諾神父教會學校

申請日期：即日至7月26日下午4時

筆試日期：7月27日

面試日期：個別通知

所需文件：

  • 申請表
  • 小五及小六成績表副本
  • 其他證書及獎項副本

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

黃大仙

中華基督教會協和書院

申請日期：7月26日上午9時至7月28日下午1時

筆試日期：7月29日

面試日期：7月30日

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證副本或出世紙副本
  • 派位證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 課外活動、獎項及成就等資料副本
  • 校長推薦信（必須註明全級名次等第）

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

德愛中學

申請日期：7月26日至27日

面試日期：7月29日

所需文件：沒有提及

申請表格：7月26日於學校網頁下載或到校索取

申請詳情：按此連結

油尖旺

伊利沙伯中學

申請日期：7月26日上午9時至下午3時30分

面試日期：7月27日

所需文件：尚未公布

申請表格：7月22日起於學校網頁下載

申請詳情：按此連結

循道中學

申請日期：7月26日上午8時30分至11時30分

筆試日期：7月26日下午

面試日期：7月27日

所需文件：

  • 申請表
  • 「中一自行分配學位申請表」家長存根副本
  • 入學註冊證副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 申請人身份證副本
  • 《中一派位選擇學校表格》家長存根副本
  • 報名費$20
  • 學生近照

申請表格：按此連結

申請詳情：按此連結

真光女書院

申請日期：7月26日上午9時至下午12時半

面試日期：7月26日下午

所需文件：

  • 申請表
  • 派位證正副本
  • 入學註冊證副本
  • 小五及小六成績表正副本

申請表格：7月26日到校索取

申請詳情：按此連結

中華基督教會銘基書院

申請日期：7月26日上午9時至下午5時

筆試日期：7月27日

所需文件：

  • 申請表
  • 申請人身份證或出世紙副本
  • 《中一派位選擇學校表格》《統一派位選校表格》副本
  • 小五及小六成績表副本
  • 證書、獎項及課外活動證明副本（不多於10頁A4）

申請表格：按此連結

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九龍華仁書院 

申請日期：7月26日

筆試日期：個別通知

所需文件：

  • 派位證副本
  • 申請人身份證副本
  • 小四至小六成績表副本
  • 其他獎項及課外活動證書副本

申請表格：7月26日到校索取

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責任編輯：林愛娜

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