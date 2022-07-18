【中一叩門】移民潮持續升中放榜攻略 2022學年九龍區熱門官津中學叩門詳情
升中派位結果將於7月26日公布，如果獲派心儀中學當然可喜可賀，但若結果不理想，就要準備「叩門」。不少熱門官津中學都有少量叩門名額，部分學校已於網頁上載了叩門申請詳情，TOPick致電學校查詢，並根據學校網頁資料，整理了港九新界的熱門官津中學叩門資訊，以下為九龍區學校資料，希望助家長為子女考入心儀學校。
由於適齡學生人數減少加上移民潮，今年約有50,500名學生參加中一派位，按年跌幅約4.8%。TOPick早前統計過全港18區有9,772個英中學額，按年跌3%，平均5.2人爭1位，比去年稍緩。不過，熱門中學競爭仍然激烈，若家長想為子女叩門入讀，就要提早準備，因大多數學校申請日期只有1至2日，部分更於派位當日中午截止報名。
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九龍城區
喇沙書院
申請日期：7月26日上午9時至7月27日下午4時
筆試日期：7月29日
所需文件：
- 派位證
- 小五至小六成績表副本
- 申請人身份證副本
申請表格：於申請日期內親臨學校索取表格
申請詳情：按此連結
九龍真光中學
申請日期：7月26日上午8時半至中午12時
筆試日期：7月26日下午
核對文件：
- 小五及小六成績表正本
- 中一學位派位證正本
- 已填寫於申請表上的課外活動證明、社區服務或獎項正書正本
- 推薦信（如有）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
東華三院黃笏南中學
申請日期：7月26日中午12時前
筆試日期：7月26日
面試日期：個別通知
所需文件：
- 學生相2張
- 派位證副本
- 小五及小六成績表副本
- 課外活動或校外公開比賽獎項副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
華英中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
面試日期：未有提及
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表副本（所有學期及學年成績表）
- 中一入學註冊證副本
- 其他證書副本（不多於5張A4）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
迦密中學
申請日期：7月26日上午9時至中午12時半、下午2時至4時
筆試日期：7月27日
面試日期：個別通知
所需文件：沒有提及
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
香港培正中學
申請日期：7月26日
面試日期：個別通知
所需文件：
- 派位證副本
- 小五、小六成績表副本
申請表格：沒有提供
申請詳情：須致電學校查詢
旅港開平商會中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
面試日期：7月27日及28日
所需文件：
- 小六上下學期成績表副本
- 中一入學註冊證副本
- 其他證書副本（不多於5頁A4）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
備註：只考慮曾申請該校自行分配學位之學生
民生書院
申請日期：7月26日上午8時至下午3時
面試日期：7月27日
所需文件：
- 申請表
- 小四至小六成績表副本
- 傑出課外活動、學術獎項或服務等證書副本
- 申請人身份證副本或出世紙副本
- 派位證副本
申請表格：派位當日到校索取或於學校網頁下載
申請詳情：按此連結
觀塘區
聖傑靈女子中學
申請日期：7月26日下午1時前
面試日期：7月26日下午2時
所需文件：
- 申請表
- 小五、小六成績表副本
申請表格：7月26日早上8時後到校索取
申請詳情：按此連結
觀塘瑪利諾書院
申請日期：7月26日上午9時至7月27日中午12時
筆試及面試日期：7月27至28日
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證副本
- 小五及小六成績表副本
- 獎狀及證書副本
申請表格：派位當日到校索取
申請詳情：按此連結
順利天主教中學
申請日期：7月26日 上午9時至中午12時
面試日期：7月26日
所需文件：
- 申請表
- 近照1張
- 申請人身份證正副本
- 中一派位證正副本
- 小五至小六成績表正副本
- 申請表上獎項部分正副本（每類最多3項、如適用）
- 領洗紙/堅振正副本（如適用）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
中華基督教會蒙民偉書院
申請日期：7月25日至29日上午9時至下午5時
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表副本
- 課外活動證書副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
深水埗區
寶血會上智英文書院
申請日期：7月26日上午8時30分至下午4時30分
面試日期：7月26日
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
中華基督教會銘賢書院
申請日期：7月26日至7月27日上午9時至下午5時
面試日期：沒有提及
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表
- 申請人身份證副本
- 校內及校外活動優良記錄（證書或獎狀）
- 中一派位選擇學校表
- 派位證／入學註冊證
申請表格：申請期內到學校索取或於學校網頁下載
申請詳情：按此連結
長沙灣天主教英文中學
申請日期：7月26日上午9時至下午4時
面試日期：未有提及
所需文件：
- 家長撰寫申請信（需要提供手提電話號碼及所需文件）
- 申請表
- 小四至小六成績表副本
- 派位證副本
- 學生近照1張
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
瑪利諾神父教會學校
申請日期：即日至7月26日下午4時
筆試日期：7月27日
面試日期：個別通知
所需文件：
- 申請表
- 小五及小六成績表副本
- 其他證書及獎項副本
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
黃大仙
中華基督教會協和書院
申請日期：7月26日上午9時至7月28日下午1時
筆試日期：7月29日
面試日期：7月30日
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證副本或出世紙副本
- 派位證副本
- 小五及小六成績表副本
- 課外活動、獎項及成就等資料副本
- 校長推薦信（必須註明全級名次等第）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
德愛中學
申請日期：7月26日至27日
面試日期：7月29日
所需文件：沒有提及
申請表格：7月26日於學校網頁下載或到校索取
申請詳情：按此連結
油尖旺
伊利沙伯中學
申請日期：7月26日上午9時至下午3時30分
面試日期：7月27日
所需文件：尚未公布
申請表格：7月22日起於學校網頁下載
申請詳情：按此連結
循道中學
申請日期：7月26日上午8時30分至11時30分
筆試日期：7月26日下午
面試日期：7月27日
所需文件：
- 申請表
- 「中一自行分配學位申請表」家長存根副本
- 入學註冊證副本
- 小五及小六成績表副本
- 申請人身份證副本
- 《中一派位選擇學校表格》家長存根副本
- 報名費$20
- 學生近照
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
真光女書院
申請日期：7月26日上午9時至下午12時半
面試日期：7月26日下午
所需文件：
- 申請表
- 派位證正副本
- 入學註冊證副本
- 小五及小六成績表正副本
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：按此連結
中華基督教會銘基書院
申請日期：7月26日上午9時至下午5時
筆試日期：7月27日
所需文件：
- 申請表
- 申請人身份證或出世紙副本
- 《中一派位選擇學校表格》《統一派位選校表格》副本
- 小五及小六成績表副本
- 證書、獎項及課外活動證明副本（不多於10頁A4）
申請表格：按此連結
申請詳情：按此連結
九龍華仁書院
申請日期：7月26日
筆試日期：個別通知
所需文件：
- 派位證副本
- 申請人身份證副本
- 小四至小六成績表副本
- 其他獎項及課外活動證書副本
申請表格：7月26日到校索取
申請詳情：須致電學校查詢
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責任編輯：林愛娜