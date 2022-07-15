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【NFT】本地薑Simpson遊艇X攝影師Ali G　聯乘發布首個NFT系列維港上跳芭蕾舞

休閒消費 17:17 2022/07/15

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Simpson Marine與攝影師Ali G，合作發布首個NFT系列。（Simpson Marine提供）

1984年於香港成立的Simpson Marine辛普森遊艇公司，宣佈推出其首個NFT系列海洋頌歌（ODE TO THE SEA），由香港知名專業攝影師及NFT創作者Ali G Studios的創辦人Ali G 策劃。

拍攝地點選址香港，即Simpson Marine總部大本營。Ali G在維多利亞港的中環及尖沙咀、以及南側的淺水灣及南灣，為幾位經驗豐富的香港芭蕾舞演員拍攝，強調Simpson與香港之間的緊密聯繫，與這座城市擁有的獨特自然奇觀及無與倫比的能量。

Ali G特意選在聖勞倫佐SX76及Bluegame BGX70兩艘遊艇上，拍攝海上芭蕾舞蹈，這樣的方式也拓寬了Simpson Marine、芭蕾舞及表演藝術界的合作。

海洋頌歌是15幅獨特攝影NFT的首發系列，每幅均為 1/1 版，將透過 Ali G在NFT交易平台Foundation.io上的官方帳戶進行收藏，發布日期定為2022年7月28日。

首批收藏家除有權獲得除NFT藝術作品外，還可獲得︰

  • 有資格利用NFT購買遊艇，價值將根據某些條款及條件作為估值。
  • 由Ali G 簽名的 NFT 博物館品質印刷品，1/1 版
  • 參加2022年Simpson Marine主辦的一項VIP活動
  • 兩張2022年香港芭蕾舞團演出門票 

記者︰黃依情

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