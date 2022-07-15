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【打擊走私】海關成立煙草搜查犬隊　於各陸路邊境管制站、機場等執勤

社會 17:19 2022/07/15

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海關成立首支煙草搜查犬隊。（政府新聞處）

香港海關今日（15日）公布，成立首支煙草搜查犬隊，並已調派至機場、各陸路邊境管制站和貨櫃碼頭執勤，以支援打擊走私煙草活動的工作。

海關去年12月成立槍械搜查犬隊後，再成立新搜查犬隊。煙草搜查犬隊共有4個小隊，每隊由1名領犬員和1隻搜查犬組成。煙草搜查犬能協助海關人員對大型運輸工具上的貨物作出迅速和有效的評估，再配合情報分析和風險管理，進一步加強海關於邊境口岸的清關效率和堵截私煙的執法能力。

海關以往會訓練4類搜查犬，即毒品搜查犬、爆炸品搜查犬、鈔票搜查犬和槍械搜查犬，並首次自行制定煙草搜查犬訓練課程，訓練搜查犬偵緝煙草的能力。經訓練後，煙草搜查犬能夠嗅查各類煙草產品，包括香煙和雪茄。首批被挑選為煙草搜查犬隊的犬隻，是海關與消防處於去年2月合作繁育的史賓格跳犬，牠們年滿1歲後便開始接受為期12個星期的正規訓練，通過考核後便正式成為煙草搜查犬。

煙草搜查犬能協助海關人員對大型運輸工具上的貨物作出迅速和有效的評估。（政府新聞處）

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責任編輯：黃悅晴

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