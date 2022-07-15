【專家媽媽】柏安妮撐女兒拍戲轉讀遙距課程　教女發展興趣︰學業僅佔人生小部分

▲ 柏安妮對女兒許恩怡入行表示支持，不應埋沒女兒的興趣及才華。

多位昔日女神的女兒相繼入行，成為了媒體焦點，其中80年代女神柏安妮（Ann Bridgewater）的18歲細女許恩怡（Natalie）初登大銀幕即奪新演員獎項，前途被外界看好。當年柏安妮很快淡出轉行，卻對女兒入行大表支持，只要是女兒的興趣，也能展露才華，作為媽媽沒有反對的理由。

80年代混血女神，被黃百鳴發掘參與電影《開心樂園》而出道，並加入成為「開心少女組」一員，其後與張國榮、周星馳、周潤發、梁朝偉等巨星合作，更推出過多張唱片。

轉型職業治療師及心理學家

正當事業前景一片光明，柏安妮於27歲之時選擇淡出娛圈，重返校園讀書轉型做職業治療師，並與昔日同窗結婚誕下一對女兒，回歸平淡做一個普通在職媽媽。

那時我覺得在幕前做到差不多了，是時候回去讀書，我從小到大都想做專業人士，並從事一份能幫助別人的工作。我曾考慮做護士及物理治療等，後來做過很多義工，發覺自己對職業治療最有興趣，我又很喜歡小朋友，所以選擇了做職業治療師，專做小朋友個案。

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職業治療師十分著重與病人及其家屬溝通，需高度專注去聆聽病者的需要。柏安妮坦言十多年的職業治療工作令她累極，尤其所接觸的小朋友是難以坐定，「我要追著小朋友來做，真的很累，想不到只是說話都這麼累，你還要高度專注，絕不能遊魂。」

柏安妮有感年紀漸長，體力有限，希望能坐定定與人聊天，故她再進修心理學，現成為一名臨床心理學家，繼續以溝通方式去幫助有需要的人。她讚嘆每一位求助的媽媽都很堅強，也令她感恩自己所擁有的一切。

▲ 柏安妮讓女兒從小多接觸不同事物，探索興趣。（相片由受訪者提供）

「好命媽媽」教女有方

「我媽媽常說我好命。」96歲的柏安妮媽媽對於女兒擁有美滿事業與家庭，感到相當滿意，尤其兩個孫女乖巧生性，柏安妮笑謂︰「她讚我的女兒不錯、很乖，是我很好命，但我心想是我教得好，並不是我好命，不打緊吧，她說我好命就好命。 」

隨著兩名女兒長大成人，現時50多歲的柏安妮已開始有退休打算，減少工作量，「但我怕退休後會很無聊，或者去學點東西、學種花。」她欣喜透露，大女在大學讀物理治療畢業，即將投身社會工作，她戥女兒感到很高興。

她將會有自己的獨立生活，找到工作賺錢，不必依靠父母，她將會為自己感到很驕傲。我覺得物理治療這行業很適合她，因她性格隨和，別人看見她會感到很舒服，從事這行業要有這個特質，她也適合做有規律的工作，就讓她先嘗試幾年吧。

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許恩怡入行極具表演天份

媽媽有意從職場退下來，兩個女卻無意間分別跟隨了她的道路，一個去做專業人士，另一個則踏上璀璨星途。細女Natalie接拍了內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，去年上畫後一鳴驚人，更勇奪「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎「最佳新人獎」。

▲ 柏安妮全力支持女兒做自己喜歡的事。（Cool Style Management提供）

柏安妮坦言從沒想過女兒如此有天份，入行都是誤打誤撞，「真是偶然到不得了，偶然到沒有人會信！」她指在女兒升讀10年級（Grade 10）前的暑假，因為疫情不能上跳舞班及比賽，柏安妮便為女兒找一些暑期活動，便向圈中朋友打聽有沒有跳舞演出，數月後她就收到好消息。

她現在的經理人Kim致電我，說內地有部電影正找一位懂得跳舞的女孩演出，我就問她想不想嘗試？她答想試。第二日她就跟導演WeChat，很快就上內地參與演出。事前我們完全沒有任何計劃。

100%支持女兒發展興趣

這次的偶然機會，造就了Natalie的演藝潛能大爆發，連柏安妮也感到驚訝，「她從小到大沒有唱歌、沒有演戲，我之前從沒想過表演這件事會有遺傳，但我現在想一想……可能真的有。我記得她開拍電影只是首兩天，導演立即跟我說，真的可能遺傳了我。」

Natalie盡得媽媽真傳，擁有媽媽年青時的美貌，加上性格活潑，令她成為炙手可熱的新星。最近她獲邀出任古巨基與MIRROR成員呂爵安（Edan）合唱的《漂流教室》MV女主角，讓她得到更多人認識。

我絕對不會反對（女兒入行）。但她行那條路是她要自己去行，不關我事 。」柏安妮非常開通，自己當年淡出娛圈，卻容許女兒在圈中發展，「我只要求她自己想清楚，這一定是她想做的事情，因她入行也需放棄很多東西，我不想她3年後才跟我說︰『媽咪你為何當時不阻止我？我很後悔。』我不想這樣，她一定要想清楚。

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發掘興趣能擴闊社交圈

其中一項Natalie要放棄的東西，就是離開原本的主流學校。仍讀中學的她當時需北上拍戲多月，但不想留級，最後決定轉讀一個美國遙距課程，一邊拍戲一邊網上學習。遙距課程愈見盛行，柏安妮也早已認識，很多藝人、舞蹈員和運動員都會就讀該類網上課程，可以兼顧事業、訓練與比賽。

柏安妮笑言自己不是虎媽，認為人生長路漫漫，在學校所學到的東西只佔人生一小部分，「她上內地拍了近9個月戲，所學到東西一定多過她在學校9個月內學到的。」無論她作為家長、還是專家身分，都認為支持子女發展興趣至為重要。

▲ 18歲的許恩怡前途無可限量。（IG圖片）

或許很多人已忘記，柏安妮入行前是花式溜冰冠軍，有「溜冰王后」的美譽。兩個寶貝女深得真傳，也一同愛上跳舞，具有運動細胞，細女Natalie更擅長武術，包括劍術、長拳、太極等，她無論在武術、舞蹈上的表演在多個公開比賽中皆獲得不少獎項，成績優異。

我見過這麼多小朋友和家庭，我經常鼓勵家長要為孩子找出最少一至兩項興趣，他們的生活會較開心，不易有焦慮或抑鬱，社交圈子也會擴闊些。我們不應再向小朋友施予壓力，期望他們長大後應做甚麼，人會變的，最重要是你不介意返轉頭學習。

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記者︰林綺玲

場地︰Arca Society