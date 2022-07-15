容祖兒夏水禮激罕貼泳照　零濾鏡大展白滑無瑕素肌

「祖祖」容祖兒（Joey）出道超過20年，雖然貴為樂壇天后，仍未有停下來好好休息，先是去年參加真人騷節目《乘風破浪的姐姐2》，早前更神秘現身《乘風破浪3》為好姐妹助陣。而即將播出的新綜藝節目《牧野家族》，祖兒在片中幾乎面臨崩潰，還在一幕公開與母親談心事時痛哭，畫面令人感痛心。幸好Joey完成工作後，難得與兩位好姐妹蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）到三亞度假充充電，心情立即變好，還在社交平台激罕上載多張水着照，不過大家焦點都放在她零濾鏡下的白滑無瑕肌膚上，網民除了大讚「皮膚白滑」、「零毛孔」外，還想知道她的護膚秘技。

公開祖兒完美素顏秘技



Joey在幕前明艷照人，私下卸除彩妝後依然狀態大勇，素顏都零毛孔、零瑕疵，真令人羨慕。早前她曾在社交平台上載過素顏生日照，已經被網民大讚有少女味，這次跟好姐妹度假再貼素顏泳照，加上Joey平日也經常在社交平台以素顏示人，足證她對自己的膚質非常有信心。其實她的護膚秘技直接又快、狠、準，就是到全肌能醫美專家—OASIS medical進行Pico4Genius皮秒激光去斑療程！不單可以做到去斑，即使深層頑固的色斑也能消除，同時做到嫩膚、收毛孔和增生骨膠原，而且安全可靠。所以Joey平時素顏都可以如此白滑無瑕，而且「脹卜卜」飽滿有彈性，滿滿骨膠原。

快狠準K.O不同種類色斑

OASIS medical的皮秒激光一向以快狠準見稱，而Joey近期至愛的最新一代Pico4Genius皮秒去斑療程，更是宇宙級美白去斑神器。一機做到淨白去斑、嫩膚去紋、修護肌膚和深層補濕，同時獲得三項美國FDA權威認證，保證安全放心。最厲害是專為亞洲人而設的雙脈衝及雙波長技術，能極速且穩定地瓦解色斑、雀斑、曬斑、荷爾蒙斑、肝斑、黃褐斑及老人斑等頑固色斑。加上Pico4Genius擁有最大15mm光斑覆蓋最大治療範圍，大大縮短治療時間，相比其他皮秒技術更能減少治療次數，做到極速去斑。

打破皮秒去斑=乾的宿命



除了去斑外，Pico4Genius還能改善毛孔粗大、皺紋、暗瘡等，兼誘發膠原增生，使膚質緊緻嫩滑，飽滿有彈性。進行治療時，更有冰鎮效果，為肌膚降溫、鎮靜紓緩，減少熱力刺激皮膚分泌黑色素，延長去斑效果。療程時會配合透明質酸使用，達至深層補濕，完成療程後肌膚水潤，絕不繃緊，打破激光去斑後膚質變乾的定律。

踏入夏天，加上長期佩戴口罩，更容易造成色素沉澱、T字位泛油、細紋等，所以及早以Pico4Genius皮秒去斑療程進行保養，就能像Joey般擁有完美女神肌。

現在登記即可以限定優惠價$488體驗Pico4Genius皮秒激光去斑療程及額外2款療程（總值$10,068），把握美麗「肌」會。

（特約）