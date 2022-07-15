【Staycation】全新富麗敦海洋公園酒店三大賣點　全海景客房+無邊際泳池+親子遊樂場

▲ 香港富麗敦海洋公園酒店將於7月18日起試業，開放部分客房入住，景觀無可匹敵的無邊際泳池，是酒店其中一個賣點。（張頌婷攝）

政府公布最快要11月才能有機會回港免檢疫，如果未有打算飛出香港，這間全新酒店會是最佳旅遊替代品。香港富麗敦海洋公園酒店將於7月18日起開始試業，挾著新加坡名牌的旗號，打造出充滿東南亞風情的親子Resort，絕對是今年Staycation必住之選。

玩Staycation已經開始了無新意，唯有轉攻試住新酒店，才能挽回一點久違的旅行新鮮感。繼東涌的香港銀樾美憬閣精選酒店之後，今次輪到香港富麗敦海洋公園酒店（下簡稱富麗敦），一口氣有兩間大型Resort開業，今年暑期活動有著落。

新加坡品牌首度插旗

富麗敦是新加坡經典老牌酒店，其百年歷史建築，是當地著名地標之一。以煥然一新的姿態首度進駐香港，選址香港仔深灣，毗鄰水上樂園。外型如波浪般依山而建，以臨海奢華度假酒店為概念。酒店不隸屬海洋公園旗下，但處處也與海洋、動物及環保主題緊扣，亦連繫香港仔的歷史文化及故事。

酒店室內設計充滿東南亞園林風情，大堂酒廊星耀廊用上大量竹藤、木吊扇，還有熱帶植物裝飾，超高樓底極為開揚，更可以走到室外的休憩空間，面向270度香港仔海峽美景，身在其中完全不像香港，似飛了去泰國Resort。

▲ 酒店大堂及全日自助餐廳星耀廳，樓底極高，對正開揚海景，甚有東南亞Resort感覺。（張頌婷攝）

無遮檔海景客房

酒店樓高16層，分為東西翼兩棟大樓，425間客房有多達13種房型，全部均為海景房，面積及坐向稍有不同，東翼近海洋公園及水上樂園，而西翼則可看到深灣及布廠灣的景色。最基本的海景客房足377呎，柔和的大地色系配合酒店的主調綠色，加上海藍珊瑚咕口臣點綴，感覺舒適自在。

房間配套亦高檔用心，如浴室用品選用法國名牌BALMAIN、55吋智能電視、Nespresso咖啡機等。為實踐環保理念，房間不設塑膠用品及樽裝水，可利用玻璃樽在每層的添水機中裝水。房中亦放置一本由已故「香港海洋保育之父」莫雅頓教授與富麗敦合作出版的《海洋及陸地的動物朋友》一書，手繪插圖記錄多種生物。套房更會送贈種子鉛筆、「活化珊瑚行動」杯墊等紀念品，推動環保理念。

▲ 海景客房落地玻璃面向一望無際的零死角海景，窗邊還有一面鏡，讓景觀更寬廣。（張頌婷攝）

多種主題房型

部分客房設有露台，可安坐室外躺椅欣賞美景。豪住選擇有尊貴豪華陽台海景套房，設計像豪宅般奢華，設有客飯廳、小型廚房及客廁。睡房設有衣帽間，連位於中央的浴室，都可透過玻璃門飽覽海景。其中一邊窗外景觀更對正水上樂園，可以在高空一睹樂園全相，甚有特色。

一家大細來度假，就不要錯過9間親子主題客房，6款主題包括香港獵奇、人魚公主、獨角獸、海盜、深海侏羅紀及熊貓。房間設計別出心裁，牆身甚至天花也有布置，更有一張吉普車、海盜船或潛艇造型兒童床，小朋友一定喜歡，主題套房極為搶手，預約要趁早。

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餐飲設施配套豐富

富麗敦附近沒有任何食肆，酒店5間餐廳包括來自新加坡富麗敦的中菜廳「玉」，主打精緻粵菜，並使用本地及環保食材炮製，招牌菜有得獎菜式「白翠紅玉藏珍地」、肉骨茶小籠包、鮮蟹肉焗釀蟹蓋等。沙嗲軒是新加坡菜名店，菜式及室內裝修更昇華，現時未正式營業，預計10月更會有一間意大利餐廳開業，叫人期待。

作為Resort，泳池可說是重要一環。座擁絕美海景的富麗敦沒有令人失望，位於3樓的無邊際泳池，飽覽無遮無檔的海峽景致，海天一色盡收眼簾，個人認為比西貢的WM酒店更美更正。不規則泳池有60米長，而且設有池中按摩池、白色流綫型躺椅、鞦韆椅、休憩涼亭，打卡度十足。兒童嬉水池面積亦寬敞，有滑水梯及玩水設施，但現時仍未開放。

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同層亦有水療中心，設有4間海景護理室，選用英國Bamford及澳洲Subtle Energies產品。即使不做療程，亦可享用海景按摩池及桑拿房等。另亦設24小時開放的健身室，設施齊備，同樣可以對著海景跑步，景觀冇得輸。

地下的室內兒童玩樂區「探險家」，需額外收費但也值得。佔地 6,400呎，設有7個專為1至 10歲兒童而設的軟墊遊樂區。以香港的自然地區作為主題，如西貢地質公園、米埔自然保護區、鶴咀等為設計藍本，更有資料介紹，教育性十足。各主題區有滑梯、繩網等不同玩意，另亦有圖書、塗色及工作坊等靜態活動可供幼兒參與，放電一流。

大朋友想玩一些刺激玩意，也可以透過F.U.N. Desk，參與一系列由專人帶領的特色體驗活動，當中包括日落舢舨之旅、南區步行導賞團及生態探險、美人魚海底宮殿、甚至繩降及高空滑索冒險之旅，令住宿體驗更為圓滿。

▲ 探險家面積很大，即使不是住客也可付入場費內進遊玩。以米埔為主題的玩樂區，天花還有模擬螢火蟲的燈光。（張頌婷攝）

香港富麗敦海洋公園酒店

地址：香港仔海洋徑3號

電話：2166 7388

房價：7月至8月預訂富麗敦品味之旅套票$3,550起，包雙人早餐及$800餐飲消費額

試業日期：7月18日起

網址：www.fullertonhotels.com/fullerton-ocean-park-hotel-hongkong

記者：張頌婷