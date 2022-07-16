【十大癌症】淋巴癌年輕患者約20至30歲　醫生解構症狀：頸部腋下有不痛腫塊【附治療建議】

▲ 專科醫生解構淋巴癌症狀、治療及預防方法。

很多人都知道「血癌」這個病，但這個只是籠統的名稱，「血癌」大致上可分三類──白血病、淋巴瘤及骨髓瘤。當中淋巴瘤主要可分為兩種：何傑金氏淋巴瘤和非何傑金氏淋巴瘤。非何傑金氏淋巴瘤為十大常見癌症之一，也是本港致命癌症第八位。在非何傑金氏淋巴瘤中，約8成的亞洲人最常患上B細胞淋巴瘤。當中，瀰漫性大B細胞淋巴瘤 （diffuse large B cell lymphoma, DLBCL）生長速度較快是最常見的淋巴瘤，約4成的非何傑金氏淋巴瘤屬瀰漫性大B細胞淋巴瘤。其次是濾泡性淋巴瘤 （follicular lymphoma），是最常見的慢性非何傑金氏B細胞淋巴瘤，生長速度較慢，約2成的非何傑金氏淋巴癌屬濾泡性淋巴瘤。

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患有淋巴瘤最明顯的症狀，就是在頸內、腋窩或腹股溝內（即小腹與大腿之間的位置），有一團沒有痛楚的腫塊。除此之外，淋巴瘤患者有可能消瘦、冒汗，或者發燒；全身持續痕癢；經常感到疲累；食慾不振及體重下降。除淋巴瘤以外，部分疾病也可能出現相同症狀，因此如發現身體出現以上症狀，應盡早求醫，以確定是否患有淋巴瘤。

人體內佈滿無數由淋巴管道及淋巴腺組成的網絡，淋巴細胞會循環游走至各個器官和組織，以抵抗病菌感染。一旦淋巴細胞發生惡性病變，便會不斷增生或者失去细胞衰老凋亡的功能。當這些免疫的淋巴細胞，逐漸取代正常的細胞時，免疫系統對抗感染的能力就變得越來越薄弱。同時，淋巴結會變大，形成無痛的腫瘤。這些無痛腫瘤就是「淋巴瘤」，亦即淋巴癌。



淋巴瘤平均發病年齡為50歲，近來有不少案例更是歸納在20至30歲族群之中，年齡層非常輕。雖然年輕患者較容易治癒，化療長遠可能會對心肺造成損害；反觀65歲以上年長者，但年紀、身體狀態，以至劑量標準難以掌握，根治機率也相對較低。



要預防淋巴瘤發生，應保持規律生活、不熬夜、不抽煙喝酒、適量運動、均衡飲食。尤其當出現身體異狀時，應盡快就醫檢查，早期發現、趁早治療。



DLBCL病徵不太明顯，如頸、腋窩或腹股溝內有不痛的淋巴結腫脹、冒汗、發燒、消瘦等，可是病情可在幾個星期內迅速惡化。約1成DLBCL患者屬難治性，即對一線治療反應欠佳，即變成難治的淋巴瘤。另外，約3至4成 DLBCL患者接受一線治療後會出現復發，部分患者最終變成難治。難治的淋巴瘤其整體存活期只有半年。

最近香港對於治療非何傑金氏淋巴瘦有新突破，對於復發/難治性DLBCL患者可選擇造血幹細胞移植。如不適合移植的病人，可進行二線化療，但效果一般不太理想，但今天在難治及復發的DLBCL中，有新的免疫治療藥物，包括抗體、抗體藥物復合體，雙特異性抗體，甚至「CAR-T細胞」治療。當中，有部分已完成臨床研究，得到藥監局的批核。香港獲批使用的新治療方案包括「抗CD79b免疫治療組合」及「CAR-T細胞」治療，已獲美國FDA、歐盟EMA認可，並且在多個國家使用，有臨床醫學數據支持，為病人提供更多選擇。