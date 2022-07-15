【上訴減刑】涉元朗商場非法集結罪成判囚　醫生上訴得直減刑至14個月

▲ 醫生於2019年平安夜在元朗商場參與非法集結，今於高院就刑期上訴獲判得直，改判監14個月。資料圖片

25歲註冊男醫生涉於2019年平安夜，於元朗 YOHO MALL形點內參予非法集結，經審訊後被裁定非法集結罪成，被判監20個月，早前就定罪及刑期提出上訴。高院法官今（15日）頒下判詞駁回定罪申請，就刑期上訴裁定得直，改判囚14個月。法官指原審裁判官從上訴人身穿「光時」T恤一身裝束和攜帶的用具，便裁定他是「核心滋事分子」，以及於事發近2年後裁定其重犯機會高，法官認為過於武斷。

上訴人張家齊（25歲），被控於2019年12月24日，在YOHO MALL形點1期內參予非法集結。早前經審訊後被裁定罪成，判監20個月。

法官於判詞中指，裁定上訴人身處的地方正發生非法集結，上訴人案發時穿着印有「光復香港 時代革命」T恤，以及在內逗留是案中重要的環境證據。雖然沒有證據顯示上訴人曾經公開展示被外衣遮蓋的T恤上的標語或字句，但他身處本案的非法集結中，再加上他攜帶的裝備如防毒面罩、頭盔和護目鏡等，均是社會運動示威者常見的裝備，加上他身穿黑色衣服，並以黑色口罩隱藏容貌。綜合以上裝備打扮，法官認為上訴人正在參與非法集結中。

法官續指參與非法集結的人士不一定須互有溝通，故上訴人沒有與任何人溝通，不能構成任何合理疑點。法官考慮到上訴人當時身處的非法集結，雙方劍拔弩張，加上上訴人的裝束裝備，裁判官有足夠理據裁定上訴人並非單純出現於現場，而是參與其中，故駁回定罪上訴。

至於刑期方面，法官指沒有證據指上訴人曾安排、帶領、號召、煽動或鼓吹他人參與非法集結或使用暴力，本案發生於2019年平安夜，上訴人沒有定罪紀錄，屬初犯。裁判官表明以21個月為量刑基準，已考慮了上訴人是初犯及求情，換言之，裁判官採納的量刑基準必定高於21 個月。

裁判官因上訴人穿着的T恤，認為他重犯的機會相當高，並從上訴人一身裝束和用具，便裁定他是「核心滋事分子」，法官認為未免是過於武斷，考慮到阻嚇性及本案案情後，以15個月為量刑基準，基於初犯，減刑1個月，故裁定判刑上訴得直，改判監14個月。

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記者：林育慧

