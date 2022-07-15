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【NFT】音樂人分享新科技便利　張子丰盼將來MV結合NFT

休閒消費 17:45 2022/07/15

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Anders Nelsson 、張子丰、白嘉倩及葉倬寧分享NFT體驗。

創新科技公司 MUXIC致力推動流行音樂，希望研發高科技音樂產品及軟件開發，以科技帶動音樂界潮流，給樂迷嶄新體驗同時為音樂人大開方便之門。

今天（15號）舉行的「MUXIC音樂發佈會」上，便請來了60年代已在香港樂壇夾 band 的資深音樂人Anders Nelsson 、歌手張子丰、白嘉倩及葉倬寧，分享了流行音樂結合 NFT 和其他新科技所帶來的方便和好處。

Anders Nelsson 表示很幸運見證了流行音樂由黑膠或卡式帶的實體產品，演變成今天 NFT 這種虛擬資產的嶄新階段，而且更可以成為你所擁有的 NFT 產品的持份者，這是他在音樂圈接近五十年做夢也沒想過會發生的事情。

眾人表示新科技所帶來的方便和好處。

兼任MV導演，近日執導姚焯菲新歌MV的張子丰説 :「 把MV變成NFT模式可以令產品內容更豐富，也能收納更多因螢幕技術限制而未能現的影像。」

白嘉倩和葉倬寧剛體驗了在現場 Metaverse Experience Zone 打造的虛擬演唱世界，她倆各自以自創專屬角色進入這個虛擬表演場地，以虛擬身份演唱，而聽眾亦可以穿

越現場同虛擬之間，不受場地限制，與喜愛的歌手同朋友互動交流，感受嶄新音樂旅程，拉近了歌手和歌迷之間的距離。

記者：區家歷

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