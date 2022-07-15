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【機場交通量】機場上月客運按年升逾兩倍半　貨運量受疫情及地緣政治局勢影響下跌

社會 17:44 2022/07/15

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（資料圖片）

機管局今日（15日）公布機場6月航空交通量，客運量為29.5萬人次，按年回升逾2.5倍。貨運量按年跌9%，至36.3萬公噸，飛機起降量則按年升1.2%至11,175架次。

機管局指，隨着入境旅遊及轉機或過境措施放寬，6月份所有類別客運量，包括香港居民、訪港旅客及轉機或過境旅客人數均較去年同月顯著增長，而往來東南亞的客運量錄得最大升幅。全球供應鏈受疫情衝擊，加上歐洲地緣政治局勢持續緊張，導致整體貨運量下跌。出口貨運量同比下跌10%，往來歐洲及北美主要貿易地區的貨運量跌幅最為顯著。

今年首6個月，機場客運量按年升逾1.2倍至84.2萬人次，貨運量跌8.2%至210萬公噸；飛機起降量跌1.1%至逾6.2萬架次。在過去12個月內，機場客運量按年升逾99%至181萬人次，貨運量增加2.6%至480萬公噸，飛機起降量增加11.5%至14.4萬架次。

另外，香港國際機場在《Air Cargo Week》舉辦的「世界航空貨運大獎」中獲得「2022 年度最佳機場」殊榮。該獎項被視為全球航空貨運業界最享負盛名的嘉許之一。得獎機構由來自航空貨運供應鏈業界、物流服務公司及供應商的行業組別投票選出。


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責任編輯：余思嵐

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