【學校動態】明道小學創立職業模擬遊戲　學童化身6個工種人員體會父母辛勞

▲ 學生體會當消防員。

莘莘學子在疫情中完成本年度最後一次考試，港澳信義會明道小學隨即安排了一連串精彩而充實的試後活動，讓學生跳出課室，從遊戲中學習。這次明道小學邀請了「童夢城」到校安排多項職業場景，在專業導師的帶領下，一、二年級全級學生體驗了「外科醫生」、「育嬰護士」、「消防員」、「救護員」、「機場特警」、「空中服務員」等不同範疇的工作，學生們順利完成任務，在一片歡樂的氣氛中成為「職場新鮮人」。

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學校希望透過職業模擬遊戲，讓孩子體驗社會上不同人士的處境，以及每種職業背後的真正意義。學生們除了在活動中學習到團體合作精神和體驗羣體生活外，亦能了解真實世界中的苦與樂，體會父母工作上的辛勞。通過模擬體驗活動，能提升學生遇到困難時的解難能力。而活動中進行的搜查競技遊戲，則能測試學生的觀察力，充分發揮團隊合作精神，培養孩子的自信心。在活動過程中，學校老師也從旁指導，啟發兒童多元智能，讓學生在不知不覺中學會不同的生活技能！

參與活動的學生均表示職業模擬遊戲新奇有趣，他們能體驗不同職業的工作，擴闊眼界，培養合作精神，讓他們更有信心完成導師所分配的任務。他們認為這真是一次愉快而又難忘的學習體驗，更把職業成為他們的夢想呢！

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