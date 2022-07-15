【明星創業】湯怡感激老公麥秋成鼓勵開餅店　慚愧因工作忽略女兒︰對不起她

▲ 湯怡金鐘開Pop-Up店，感激麥秋成推動她開店。

藝人湯怡與星級排舞師麥秋成於去年結婚兼誕下女兒麥QQ後，今年2月再榮升老闆娘，於荃灣開設自家品牌KAKAchevee實體餅店。

向來喜歡烘焙的她，最近就再下一城開設Pop-up店，更推出期間限定的蛋糕、曲奇及丹麥吐司，引來長長人龍。愛妻號老公更專程陪她落舖助陣，身體力行支持。

▲ 愛妻號麥秋成當日也有隨太太湯怡到場幫手，搬貨、sell客一腳踢，非常落力。（黃建輝攝）

疫情肆虐的這兩年多期間，造就了不少烘焙天王天后，但湯怡笑說她對「整餅」的愛，早在讀中四、五時已開始。

我讀中學時沒有家政堂，但比我少一歲的弟弟就有，他回家後會跟媽媽說木工堂、家政堂很好玩，我既羨慕又妒忌，並會想，既然學校沒有，我又很喜歡吃甜品，不如自己動手學整吧。

於是她默默儲了筆「私己錢」去買了焗爐、材料及道具等，開始炮製她人生第一個蛋糕。她說︰「當時完全不曉得甚麼叫打起蛋白或要打到幾成等，只是見到起泡就拿去焗，怎料焗出來是個硬蹦蹦的蛋糕。」

她心心不忿連做個蛋糕也不成，就開始鑽研烘焙這回事，首先上網學基本功，近10年到處上堂，跟老師學不同的技巧。

鑽研烘焙盼開舖

湯怡近年更索性在YouTube開設自家頻道，邀請嘉賓好友跟她齊齊整餅，例如與張振朗、賴慰玲整Tiramisu、與閨蜜蘇麗珊整奶黃月餅，以及與王浩信整呍呢嗱千層蛋糕，有板有眼之餘，又會分享她製作蛋糕及甜品的心得。

其實早於8、9年前，她曾於荃灣的商場市集擺攤檔賣賀年曲奇，她不諱言是個超難忘的經歷。

「當時是動用身邊所有姊妹通宵達旦去幫手，因為在烘焙方面我是事事上心，不放心交給別人去做，整個做餅、焗餅過程都是自己親手去做，姊妹們就負責包裝，再不眠不休直接去商場擺檔，非常深刻。」

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至於真正的開舖大計，一直也只聞樓梯響。

其實我向來都有開店的想法，但沒經驗之餘，好像總是有很多阻撓，推動不到自己去做。直至老公知道我有這夢想後就決心幫我，大肚時他積極游說我開舖，但奈何到我陀BB的尾段就有心無力。之後又忙湊女，等到她半歲時就開始重拾烘焙，也扚起心肝逼自己今年農曆新年時要開店。

可是當一切如箭在弦時，卻不幸碰上新一波疫情。

疫情開店搏一鋪

「當時開始爆第五波，有猶豫過要否押後，但又擔心是替自己找另一個藉口，始終舖位已租下，押後開的話就要白交租，最後都決定於2月10日開張。」

首間實體餅店選址荃灣文青蒲點南豐紗廠，亦剛好在老公麥秋成舞蹈學校旁邊，起初只設門市購買，但後來有朋友提議她加設送貨服務，結果反應非常好。

開業快將5個月，湯怡說投資創業的6位數資金現已回本。「回想起真的很幸運，在市道如此差的時間生意也不錯，我也很滿意成績。」

她更笑言，創業容易、守業難，短短幾個月來她就面對過不少困難。

「最難是搵餅房，曾想過買個餅房，請人回來做餅，但流失率很高，很多師傅學滿師後就走，質素也參差。」而且她對製成品要求很高，不滿意的寧願不賣。

「至今已轉了4個餅房了，為了提高生產量，我不時會親自動手做。而每星期的貨我都一定會試味，試過有次覺得味道不同，細問下才發現原來是用開的忌廉來不及返貨，就知道將來要與員工多點溝通。」

而湯怡亦有老公麥秋成這位「賢外助」，不斷幫助及支持她創業。

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慚愧冷落老公

「他除了推動我開店外，他對設計這方面亦有較多認識，無論是廣告、包裝等，都是他一手一腳做，例如開Pop-up店的海報也是他用電腦砌，前幾天每晚只睡兩、三小時，沒有他真的不成事。」她笑說。

不過一下子要身兼人妻、媽媽及老闆3個重要角色，湯怡不諱言的確要好好分配時間。

惟有少睡一點吧，以前我要睡10個鐘，現在只剩6小時。工作後會立即衝回家陪女兒，曾試過有幾日連續在餅房工作，沒見過她，到哄她睡覺時就忍不住哭出來，因為我覺得自己很對不起她，又掛住她。

她更說現時雖然要兼顧打理舖頭，但女兒始終是第一位，萬事以她為先，反而冷落了老公。

「有時老公叫我出去食飯睇戲，我怕太夜，回來後女兒又睡了，於是拒絕。但近來我們約定好每星期都會找一日去拍拖，因為我跟他都認為，就算有了小朋友也好，不能沒有二人世界的時間，這是維繫一段關係最重要的事。」

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KAKAchevee期間限定店

地址：金鐘Lab Concept（即金鐘廊）連接太古廣場天橋及統一中心入口交界

日期：即日起至7月31日

記者：黃依情