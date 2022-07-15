【理順薪酬】小學管理層加薪撥款通過　7業界組織：渴求近30年專業肯定終獲成果

▲ 立法會財務委員會通過今日（15日）公營小學管理層改善及理順薪酬議案。（資料圖片）

由上屆政府提出、公營小學管理層改善及理順薪酬議案拖延逾年，今日（15日）終獲立法會財務委員會大多數議員支持通過，意味措施可趕及9月新學年落實，共涉撥款約8.89億元。資助小學校長會名譽主席張勇邦形容此為「小學業界一個重要里程碑」，7個業界組織聯合致函議員表示歡迎，形容是「渴求近30年的專業肯定終獲美滿成果」；教聯會則相信長遠有助吸引更多人才投身業界。

獲通過議案涉及改善公營小學中層管理人手及理順公營小學校長及副校長薪酬，估計全年經常開支分別佔2.14億及6.76億元，共涉約8.89億元。事實上，早於6月21日，時任特首林鄭月娥出席活動時曾表示，在其任期內，提前公布該議案獲得落實執行。

上述建議由2018年施政報告提出，原於2019年準備提交財委會審議撥款，經歷社會事件及疫情等，終於今日獲財委會通過。

七會包括香港資助小學校長會、津貼小學議會、官立小學校長協會、香港初等教育研究學會、香港小學教育領導學會、香港副校長會及官立小學副校長會聯合向議員發信表示歡迎決定，形容是肯定小學教育同工多年來的努力，認同其專業能量，「讓我們更有堅持走下去的動力」。

教聯會表示，議案通過後，可讓學校趕及在下一學年增加中層職位，相信有助學校設立國安教育統籌主任、STEAM教育統籌主任等職位；同時，通過理順小學教師的專業發展階梯，短期內能激勵小學同工的士氣，長遠則吸引更多優秀人才投身小學教育，提升專業能量和管理效能，提升教育質素。

該會稱，新一屆立法會開始，該會2名議員朱國強及鄧飛也積極游說教育局及不同界別的立法會議員，爭取支持通過該議案，承諾會一如既往聆聽教育界團體和廣大教師同工的聲音，盡力解決教育界面臨的困難和問題，共同為香港教育發展而努力。

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記者：馮琪雅