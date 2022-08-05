【正能量】本地無障礙服飾品牌睿程　與展能藝術家合作推廣共融

▲ 睿程創辦人及美術總監姜美而（Kadri），今年推出新品牌Boundless，將無障礙服飾及產品變得更加時尚。（張頌婷攝）

扮靚是人的天性，穿時裝潮服並非年輕人的專利，長者或身體有障礙人士，也有權利穿着漂亮時尚的服飾。專門製作無障礙服飾的睿程，開設了一個全新品牌Boundless，更與展能藝術家合作，希望透過不同產品宣揚無邊界理念。

人活到老年，身體難免會出現退化及毛病，進食及穿衣未必像年輕時自如，甚至需要輪椅、穿尿片、用尿袋或喉管輔助。每個人都有追求美的權利，不受傷健、年紀或是性別所限，長者的功能衣物和復康衣物也可以美觀漂亮，重拾尊嚴及樂趣。

推廣無邊界理念

成立於2018年的社企睿程，由姜葛蘭琴女士與女兒姜美而（Kadri）創立，專為長者、身障人士度身訂造無障礙服裝及配件，特意設計得吸引，讓每人都擁有自信與尊嚴。同時睿程為基層婦女及身心障礙人士提供就業支援和培訓計劃，協助他們投身社會，甚至安排彈性在家工作，讓員工同時照顧小朋友及賺取外快幫補家計。

兼任睿程美術總監的Kadri回顧：「品牌成立4年來，主要面向照顧者、社工及院舍人士，但其實功能產品應該任何人也用得着。長者或身障人士對這些功能產品總會有抗拒心，覺得自己身體不適才要使用。另外有些家庭的長者已離世了，認為不需要用功能產品。所以我們想設計一些讓所有人都可一起享用的產品，除了減少尷尬，亦達到共融及無邊界的概念，因此今年正式推出Boundless這個新品牌。」

▲ 這塊不簡單的餐墊也花足心思去設計，試驗過很多不同做法，用上防水布料、加入易摺的摺骨及啪鈕等。（張頌婷攝

與展能藝術家合作

兩年前Kadri認識了推動香港展能藝術發展的平台藝全人，創辦人之一也是製衣業的老前輩。Kadri跟她提到很難找到美麗的印花布，因為深水埗愈來愈少布行，而且幾年來靚布都已經用過。最後促成了睿程與藝全人合作，將展能藝術家的作品印成圖案，獨一無二不會撞款。

Kadri對李世豪及黃錫煌的畫作一見鍾情，於是選擇了兩人的《秋滿》及《紅染馨香》。她在選畫時有些條件：「首先要自己喜歡，而且尺寸夠大，才能製成服裝圖案。另外也要有潛力及可變性，任何部分看起來都美麗。整幅畫很抽象而永恒，加上色彩繽紛，容易配襯，不會有老套及過時的感覺。」

她亦喜歡《紅染馨香》的多變，將大紅花變成了另一種色，或是製成拼布款式，又有另一種玩味。而且她喜歡綠色，想大眾可試試多點不同顏色配搭。

▲ 小童飲食圍巾可以包着整個枱面，小朋友即使吃到混亂，也能輕易清理。（張頌婷攝）

全新生活產品

這個項目一直籌備了兩年，當中亦遇上很多困難。「例如要花很多時間將所有紙樣數碼化、將畫作融入設計，另外印布廠因為量少而不想接單，甚至將圖案印歪，效果很差，要想辦法修補解決。上年年尾本來已經完工，打算進行展覽，但最後又遇上疫情爆發，延至今年6月才急急腳去做。」

Boundless以《秋滿》及《紅染馨香》系列作頭炮，印在王牌產品──飲食圍巾及醫療收納袋上，同時Kadri汲取了經驗及客人意見，在設計上加以改良，穿着或使用更加方便。同時亦推出一些生活感較重的新產品，包括可摺成收納袋的防水餐墊及哺乳巾，還有與另一品牌「Bib is fun」聯乘的「秋滿──小童飲食圍巾」，就是普羅大眾都可以用到的產品。

細心設計獲讚

Kadri稱這件小童飲食圍巾如變形金剛一樣百變：「下身可以用來墊枱，中間有個洞可包圍飯盒，令食物不會散落枱面上。上下半身及袖口都有啪鈕可拆去，肩膀位亦有啪鈕調整，讓長大得很快的小朋友可以用足3年，很多媽媽見到這個功能產品也覺得很新奇。

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Kadri很倉卒地只花了幾天時間製作出全新產品哺乳巾，有很多貼心的細節位，不過她說仍有美中不足的地方。「坊間哺乳巾設計普通，我們做了一點市場調查，由零開始製作。用上磁石作遮掩，而且頸上有一條膠邊，可以看到嬰兒。雖然媽媽都讚設計很美，不過沒有考慮到後面，較容易走位，所以之後還要大改。」

推動社企同業發展

疫情下睿程的生意下跌之外，另一方面很難請人，也影響生產穩定性，最重要是聽到很多壞消息，令她們心情很差。「最慘是一班老人家，被困在院舍或家中不能出外，完全沒有與外界接觸，身心健康只會愈來愈差，我們認識很多朋友或客人的家人就是這段時間離世。」

早前Kadri為這次Boundless X藝全人合作策劃了一個小型展覽，將新產品展示，讓更多人認識品牌及產品。「我們有很多朋友也在2018、19年創立社企，一起互相留意大家的進步，開始拓展新業務及變得多元化，感覺很好。未來希望可以改良產品外，再設計一些新產品如寵物領巾等。」

▲ 展能藝術家李世豪

藝全人展能藝術家

李世豪患有智力障礙，自小熱愛繪畫的他，之前曾製作過不同產品。學習繪畫令他提升耐性、專注力、社交溝通能力等，他認為每幅繪畫是獨一無二，障礙不會阻礙殘疾及智障藝術家發放他們的光芒。

他創作的《秋滿》，以秋天這豐滿的季節，加上河灘美景，營造出一種浪漫的感覺。今次合作令他很有滿足感之外，亦大開眼界。原來使用不同的角度或者位置，可製造出獨一無二的產品，很有特色和藝術味道。

▲ 展能藝術家黃錫煌

《紅染馨香》創作人黃錫煌雖失去聽力，但也無阻他對藝術創作的興趣，通過眼睛的觀察看到了大自然的美及社會變化，用自己的感覺去感悟。他在觀察紅花綠葉及創作過程中釋放壓力，也希望觀者在欣賞作品的同時放鬆心情。他想不到被邀請可把作品印上布料，打印高清，令人感覺耳目一新，讓他相當興奮。

記者：張頌婷