【蚊叮蟲咬】男童慘被蚊叮嚴重過敏　耳朵又紅又腫似足「史力加」

盛夏正正是蚊蟲活躍的季節，家長喜歡帶孩子到戶外活動，享受陽光，若防蚊措施做得不足，小朋友隨時成為蚊蟲豐富的大餐！有台媽最近在網上分享兒子被蚊蟲叮後，耳朵又紅又腫，十足十美國動畫史力加雙耳，令人震驚！

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一名台媽在Facebook專頁「加藤軍台灣粉絲團 2.0」，分享了兒子被蚊蟲叮後的照片，並提醒家長寫上「夏天帶小朋友去戶外玩真的要注意，好心痛…」。

相片清楚看到小男孩的耳朵嚴重紅腫，相信台媽帶小孩到戶外遊玩時，孩子不幸被蚊蟲叮咬，造成強烈的過敏反應，相片發布後，嚇壞不少家長。

照片在網上發布後，有不少家長表示也碰過相似的情況，不論大人或小朋友被蚊蟲叮咬後，會又痕又癢，還會腫痛，狀況很難受，應該趕快去看醫生，皮膚科醫生游鴻儒指，蚊蟲咬到耳朵、眼睛，都會造成相同的強烈的過敏反應。

▲ 醫生提醒家長，千萬別讓小朋友抓破傷口，一旦抓破，很可能恐致蜂窩性組織炎，家長遇到這種情況，應該看醫生、吃藥、搽藥膏、冰敷，基本上兩至三天便可消腫。

耳鼻喉科醫生莊宇龍表示，小孩比較少被蚊蟲叮咬過，對於蚊子的口水會特別敏感，醫生更指一旦被戶外的螞蟻、蚊子的毒液進入身體後，會引發過敏反應，而且幼童的免疫反應比較大，因此腫脹的狀況會比成人還要嚴重。

兒科醫生林應然表示，隨著年齡慢慢長大，會對蚊蟲叮咬產生適應，如果不幸被叮咬引發嚴重過敏，通常都會有「紅、腫、熱、痛、癢」等症狀，醫生提醒千萬別讓小朋友抓破傷口，一旦抓破，很可能恐致蜂窩性組織炎，提醒家長遇到這種情況，應該看醫生、吃藥、搽藥膏、冰敷，基本上兩至三天便可消腫。

為免小朋友成為蚊蟲豐富的大餐，到戶外活動前，一定要做好防蚊蟲措施，應穿著淺色長袖衣服及長褲，並於外露的皮膚及衣服上塗上含避蚊胺 (DEET) 成分的蚊怕水或蚊怕膏。

根據衞生署衞生防護中心，針對兒童使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑時，有以下事項要注意：

應使用較低濃度(上限 10%)的避蚊胺

切勿讓兒童自行塗抹昆蟲驅避劑。家長應先噴在自己雙手，然後才塗抹在兒童身上。

避免塗抹於兒童的手上或眼／口部周圍、傷口或敏感的皮膚，以防造成刺激或誤食。

走珠式塗劑較噴霧劑合適。

在空曠地方噴灑昆蟲驅避劑，避免讓兒童吸入。

兒童回到室內後，應洗澡或清洗曾塗上昆蟲驅避劑的皮膚。

建議哺乳期間的母親，於餵哺前應先洗去手部和身體上的昆蟲驅避劑。

六個月以下的嬰兒不要使用含避蚊胺的昆蟲驅避劑；應採取其他的防蚊措施，以防止蚊蟲叮咬。

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責任編輯：王明芳