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【食用安全】7類蔬菜未煮熟可致中毒或誘發癌變　營養師：部分蔬菜含天然毒素

食用安全 18:32 2022/07/15

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營養師指出7類蔬菜未經煮熟就進食，可致中毒。

蔬菜一向被視為健康食物，但原來部分蔬菜未經煮熟便進食，有機會導致腸胃不適，甚至有可能引起中毒症狀，嚴重或可致死。「營養生」（Negimen）最近就羅列了7類蔬菜，提醒需煮熟才可以安全食用。

「營養生」（Negimen）羅列7類蔬菜，提醒需煮熟才可以安全食用。

「營養生」（Negimen）營養師Queenie指出，不是所有蔬菜都可以生吃。有人認為經烹煮的蔬菜有機會導致營養流失，而直接食用有助吸收更多營養。但其實有些蔬菜含有天然毒素，需要經烹飪後才可安全食用。另外，有些蔬菜經烹煮後亦可經人體更容易消化和吸收。

最新影片：

下列7類蔬菜本身含有天然毒素或較難消化，未經煮熟就進食，或會為身體帶來不適和安全問題：

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「營養生」網站：https://www.negimenforall.com 

「營養生」Instagram：https://www.instagram.com/negimenforall

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責任編輯：陳昊淋

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