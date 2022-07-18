VTC推物流業職學計劃　善用科技培育人才

VTC Earn & Learn職學計劃獲業界支持，為學生提供在職培訓。



新冠疫情加快全球營商環境數碼化，企業為應對市場變化積極開拓網上銷售渠道，而物流服務與電子商貿密不可分。根據香港貿發局經貿研究資料顯示，貿易及物流業是香港四大經濟支柱之首，而運輸及物流業更擔當重要角色。以空運為例，香港國際機場是全球最繁忙的國際貨運機場，在2021年處理了逾500萬噸貨物，佔香港外貿總值逾 40%。隨着新的基建設施包括機場第三跑道落成，將進一步鞏固香港在區內航空樞紐地位；加上背靠內地的優勢，香港電商和物流業發展前景樂觀。為了讓更多年輕人了解行業最新資訊， 職業訓練局（VTC）於上周五在香港專業教育學院(IVE)黃克競校園舉辦「VTC電商物流日」，介紹行業發展和課程資訊，以及即將推出的電商平台HKVTC Shop，助行業吸納年輕人入行。

▲ 職業訓練局副執行幹事沈朝暉女士表示，VTC希望藉著 HKVTC Shop的成立，為學生和畢業生帶來展現才華和學習的機會。

一站式電商平台展現學生才能



VTC設有13個機構成員，為不同背景及程度的學生提供多元化課程，培育學生專業才能，當中不少在國際比賽屢獲獎項，如知名的紅點設計大獎（Red Dot Design Award）等。為助學生及畢業生推廣作品，VTC把握近年電商發展的趨勢，於今年第四季推出電子商務平台HKVTC Shop，為他們的作品提供推廣和銷售渠道。平台亦配合課程內容，提供真實的培訓環境，例如商業學科學生可參與電子商貿平台營運、倉儲及物流管理和市場推廣等工作環節，將創意、知識和技能應用於現實環境，在實踐中學習。另一方面，HKVTC Shop亦會推出一系列由VTC學生設計及參與製作的產品，讓學生學以致用。HKVTC Shop在「電商物流日」以有趣互動方式展示電商運作，現場人士可即席參與模擬「直播帶貨」，體驗網紅營銷和網路直播的實際操作。

▲ 「網紅帶貨直播」是現時新興的商業營銷模式，為電商及物流業注入活力及新商機。

電子物流課程緊貼行業發展



VTC在政府及業界等支持下，於2022/23學年將「VTC Earn ＆ Learn職學計劃」加到航空及電子物流高級文憑課程，並計劃於 2023/24學年推出職專文憑–職學計劃（電子物流）課程。高級文憑課程涵蓋航空貨運作業基礎、特殊貨物處理、航空安全及保安和電子商貿與物流管理等範疇。



VTC Earn ＆ Learn職學計劃提供兩種模式供學員選擇，分別為「1年全日制＋2年兼讀制」及「3年兼讀制」。學員在參與計劃期間，每月可獲取薪酬及政府津貼，而僱主亦會為學員支付學費，並會於入職後每12個月分階段發放總金額共$30,800的「職學金」予學員。學員獲得工作經驗並取得高級文憑後，可升讀學士學位課程，或投身物流及航空業發揮所長。為鼓勵業界積極參與計劃，僱主為學員完成職場評核後可獲回饋津貼，學員亦可在僱主的建議下提升表現，互惠共贏，並希望藉此吸引更多有志者投身運輸及物流業，以緩解行業的人力需求。



而學員在修讀期間會接受在職培訓，學習行業最新知識和科技應用，並獲取寶貴的工作經驗及穩定收入。VTC已經與多家著名物流及航空業企業簽署合作備忘錄，包括（排名不分先後）亞洲實業 (香港)物流有限公司、ANA(全日空航空公司)、亞洲空運中心有限公司、國泰航空有限公司、國泰航空服務有限公司、敦豪空運(香港)有限公司、敦豪全球貨運物流(香港)有限公司、進明貨運有限公司及香港空運貨站有限公司。

▲ 航空及電子物流高級文憑課程運用VR等科技，讓同學體驗不同航空貨運工作的環境。

善用數碼科技培訓學員



近年各行各業都廣泛使用各種數碼科技，例如運輸及物流業就利用人工智能及機器人技術，提升倉庫營運管理，又利用虛擬實境（VR）技術作為培訓。航空及電子物流高級文憑在「電商物流日」 設立了VR展區，示範課程如何讓同學在互動及360度沉浸式的四維空間下，體驗不同航空貨運工作的環境，並進行包括貨機機倉處貨步驟、航空貨板建立及處理特別規格的貨品、溫控貨物及危險品等訓練。



VTC商業學科亦在各項課程加入數碼內容如網絡及社交媒體數據分析、多媒體製作、KOL行銷，以及直播帶貨等，滿足各行業於數碼時代的人力需求。學科更與業界合作，充實課程內容，增潤數據分析相關的課程內容，並透過智能裝置，教授學生收集數據及分析客戶消費行為和進行庫存管理。



雙證書課程助走進大灣區



粵港澳大灣區發展機遇處處，VTC商業學科正籌備與深圳職業技術學院（下稱深職院）轄下的商務外語學院，合辦聯合培養課程，助學生掌握大灣區發展所需的專業技能，並拓闊視野。課程經評審後，學生可選擇在二年級到深職院修讀聯合培養課程，學習跨境電商、項目管理及國際市場營銷等科目。完成聯合培養課程後，學生可獲頒VTC授予的高級文憑和深職院授予的專科文憑學歷，以雙學歷助他們在兩地發展事業。



（特約）