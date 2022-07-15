【疫下航空業】國泰6月載客量按年升約2.7倍　料客運力最高回復疫前水平25%

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國泰航空今日（15日）公布，今年6月份載客約15萬人次，按年增加269.2%，但相比疫情前2019年6月的水平下跌95.2%。收入乘客千米數按年上升320.2%，但與2019年6月相比減少91.7%。乘客運載率上升45.3個百分點至67%，以可用座位千米數計算的運力按年雖增加36.2%，惟仍較2019年6月水平下跌89.3%。今年首6個月，載客人次按年增加113.5%，運力下跌26.6%，而收入乘客千米數則上升129.8%。

6月份運載約10萬噸貨物，按年減少4.4%，與2019年6月相比減少36.2%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌14.6%，與2019年6月相比減少39.1%。運載率下跌12.1個百分點至68.4%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年上升0.5%，但與2019年6月相比下跌44.1%。今年首六個月，載貨量較去年同期下跌4.3%，運力下跌31%，而貨物收入噸千米數則下跌35.7%。

集團顧客及商務總裁林紹波表示，歡迎香港特區政府由7月7日起暫緩航班「熔斷機制」，令回港或經香港轉機的乘客更能安心出行。此外，亦樂見政府考慮調整抵港旅客在指定檢疫酒店逗留的日數。集團會繼續努力恢復更多客運運力，重建香港樞紐的航班網絡聯繫。

他續稱，客運方面，集團預期旅遊意欲於未來數月將持續改善。倘在本報告發表時的現行旅遊及營運限制保持不變，預計到今年年底，國泰航空營運的客運運力將最高可達疫情前水平約四分之一。惟疫情發展仍然極不明朗，集團必需要靈活地調控運力。

至於貨運方面，林認為集團即將從一向較為淡靜的夏季踏入貨運旺季，預期需求將會回升。集團在積極配合需求時，依然要應對各種運作上的挑戰。目標是於今年年底，恢愎貨運運力至疫情前水平約65%。

他又表示，自旅遊限制及檢疫規定於5月1日落實進一步調整後，集團的現金流得到改善。集團預計將增加的運力會為每月的營運現金消耗帶來正面影響，並期望往後大致上實現正現金流。由於疫情仍然不明朗，集團會繼續專注審慎的現金管理。

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責任編輯：陳麗娜