【週末好去處】5大夏日渡假必去推介　$198起夜釣墨魚+海洋公園無限次入場

▲ TOPick為你推介以下5個夏日好去處。(圖片由品牌提供)

週末想和親朋好友去享受夏日時光?TOPick為你搜羅最佳夏日好去處，當中包括體驗釣墨魚、海洋公園夏日派對及中環街市扭蛋夏令營等。

最新影片推介

$198起釣墨魚

▲ 「即釣即煮」4小時釣海上體驗。(圖片由品牌提供)

在4小時夜釣墨魚體驗中，大家都會分配到專業釣墨魚工具，更可即場烹調或帶走所有釣到的墨魚及享用船上遊樂設施。另外更可選擇連晚餐品嚐組合地道菜式。

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海洋公園x Mr. Men Little Miss夏日派對

▲ Mr. Men Little Miss及好友「閃閃」將於2022年7月16日至8月31日進駐海洋公園 。(圖片由品牌提供)

Mr. Men Little Miss及好友「閃閃」將於2022年7月16日至8月31日進駐海洋公園，只需成功找出他們蹤影並在小冊子貼上全部角色貼紙，即可換領精美禮品。

部分人物角色更會在「Mr. Men Little Miss粉絲見面會」上驚喜現身。

小朋友定必要到高峰樂園「賽馬會喜伴同行計劃—星語童遊」的互動世界，透過扮演不同日常生活角色，繼續感受包容精神和學習關顧別人。活動亦鼓勵家長留意孩子的玩樂方式，並運用以實證為本的親子技巧，促進親子之間的互動溝通。

另一主要場地「 Mr. Men Little Miss探險樂園」，有三大運動關卡 ––「世一神射手」、「棒球達人」和「保齡球『大』戰」，等待活力充沛的大小朋友齊來挑戰兼放電。

夏日派對期間公園亦將推出多款Mr. Men Little Miss獨家限定精品及主題菜式。

八月期間，海洋公園將會恢復每天開放，現在於官網購買公園門票，並輸入優惠券編碼 「summerfun」，即可以九折優惠玩轉海洋公園。而申請「無限FUN入場證」更可由購證日起至2022年9月30日期間無限次入園大玩特玩。

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中環街市《GASHAPON PLUS 扭蛋夏令營》

中環街市X BANDAI合作推出《GASHAPON PLUS 扭蛋夏令營》，設有超過200部扭蛋機，當中包括：首次在港登場的「鬼滅之刃」、「東京復仇者」和「寶可夢」全新精緻商品，以及多個深受香港人歡迎的經典系列如「蠟筆小新」、「角落小夥伴」、「百變小櫻」等。

位於地下的 OASIS 化身為萌爆動物露營區，與高達5尺的北極熊和4尺的貓貓立像一齊參加夏日營火會。另一邊廂的「海賊王區」將會設有由尾田栄一郎設計的「惡魔果實第一海戰」造型打卡位和多部主題扭蛋機，影相打卡同時感受扭蛋的樂趣！

中環街市準備夏日優惠，「中環街市」會員可以到現場4個指定地點，完成後更可獲神秘小禮物1份，並可憑指定消費換領現金券。

全港最大室內綜合攀石活動場地 Verm City 將於 7 月中旬公開發售首個 NFT 會籍 市面唯一供實體使用的運動類 NFT 項目 鼓勵所有人寓健康於玩樂 探索活力夏日！

NextWave Yachting《The Next Experience遊艇展》

將於下週未（7月23及24日）假大嶼山愉景灣遊艇會（Lantau Yacht Club）舉行為期兩天的《The Next Experience遊艇展》，讓大家探索停泊於大嶼山愉景灣遊艇會的英國頂級遊艇製造商Sunseeker的重點豪華遊艇款式；其他水上活動用品如世界頂級水上電單車Belassi Marine HyperCraft，及更多海上玩具。

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Verm City暑假優惠

全港最大室內綜合攀石活動場地Verm City推出年票及課程優惠。另外，於7月中旬公開發售首個NFT會籍。每個「Vermily 」NFT的擁有者將會直接持有Verm City 的會籍，優先享受線上線下會員權利，包括使用品牌旗下現有攀石場及未來一系列新設施如全新健身室、全新攀石場等，並可率先獲得一系列精選健康餐飲及購物優惠。

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責任編緝：張懿慧