【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕

▲ 迪士尼低價套票騙案苦主人數連日不斷增加。（陳靜儀攝）

近日有多名市民到迪士尼樂園facebook留言稱疑涉騙案，指一名自稱為迪士尼員工人士「Carmen Chan」收錢後失聯。迪士尼低價套票騙案苦主人數連日不斷增加，據苦主群私下統計，至少有180名受害者，損失總金額約93萬元。

警方回覆TOPick查詢時指，於7月10日至12日接獲多名市民報案，指早前透過社交通訊軟件，向一個賣家以低於市價購買主題公園的門票或酒店套票，惟付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙遂報案。警方至今共接獲18宗同類報案，涉及金額約9.6萬。警方指，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區重案組跟進，暫未有人被捕。

TOPick曾接觸數名苦主，詳情即看：【下一頁】

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃悅晴