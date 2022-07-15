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【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕

社會 19:11 2022/07/15

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迪士尼低價套票騙案苦主人數連日不斷增加。（陳靜儀攝）

近日有多名市民到迪士尼樂園facebook留言稱疑涉騙案，指一名自稱為迪士尼員工人士「Carmen Chan」收錢後失聯。迪士尼低價套票騙案苦主人數連日不斷增加，據苦主群私下統計，至少有180名受害者，損失總金額約93萬元。

警方回覆TOPick查詢時指，於7月10日至12日接獲多名市民報案，指早前透過社交通訊軟件，向一個賣家以低於市價購買主題公園的門票或酒店套票，惟付款後未能聯絡該名賣家，懷疑受騙遂報案。警方至今共接獲18宗同類報案，涉及金額約9.6萬。警方指，案件列作「以欺騙手段取得財產」，交由旺角警區重案組跟進，暫未有人被捕。

TOPick曾接觸數名苦主，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴

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