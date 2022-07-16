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夏寶龍7.18料在京解讀習近平七一講話 本港設分會場

政治 07:45 2022/07/16

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港澳辦主任夏寶龍。（資料圖片）

國家主席習近平七一來港發表重要講話，本港不同政黨、界別等均舉辦研討會解讀學習，消息指，下周一（18日）有一場「重量級」研討會在會展舉行，雲集中央領導、港澳工作部門領導、行政長官及政府官員、以及港澳人大代表和政協委員等。

據悉，配合疫情防控，該研討會以線上線下結合方式召開，在北京設主會場、在香港設分會場。研討會由上午9時開始，至中午12時半結束。既有中央領導講話，亦有主旨講話，以及兩場專題研討會，分別回顧過去及展望未來。

去年港區國安法實施一周年時，全國港澳研究會亦以相同的形式舉辦專題研討會，當時港澳辦主任夏寶龍在北京主會場發表講話，提出希望改善住房問題，告別劏房、「籠屋」等。

政界估計，今次研討會，夏寶龍亦將在北京分會場發表講話，解讀習近平七一重要講話。

消息又指，全國港澳研究會下周二亦會舉辦學術年會，談及港澳新發展、促進港澳人心回歸等。屆時港澳辦、港澳中聯辦等有關港澳工作的部門領導會出席並致辭。

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撰文 : 傅流螢

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