【傳染病】36歲男子染麻疹求醫後擅自出院　衞生署須追蹤接觸者

▲ 染麻疹男子曾到廣華醫院急症室求醫。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）公布，正在調查一宗麻疹個案，涉一名36歲男子，他報稱已接種疫苗，潛伏期內沒有接觸麻疹病人。

衞生防護中心表示，該名36歲男子過往健康良好，於6月14日開始發燒、頭痛及疲倦，並於6月22日開始出疹。他分別於6月27日及29日到明愛醫院及廣華醫院急症室求醫，並於6月30日入住廣華醫院接受治療。病人情況穩定，於7月2日不遵從醫生勸告自行出院。該病人的血液樣本對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應，他報稱曾接種麻疹疫苗，於潛伏期及病毒傳染期內均沒有外遊。衞生防護中心續指，在接獲通報後，隨即展開流行病學調查，並已進行接觸者追蹤的工作，調查仍繼續。



衞生署發言人說，麻疹由麻疹病毒引起，傳染性極高，可透過空氣中的飛沫、或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播；病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。發言人又提醒，麻疹的潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等，如出現相關病徵，應戴上外科口罩、停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診及告知醫護人員有麻疹接觸史。



發言人又強調，接種疫苗是預防麻疹的最有效方法。任何未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、疫苗接種紀錄不明或對麻疹免疫力有疑問的人士，應該就接種疫苗事宜諮詢醫生意見。

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責任編輯：黃悅晴