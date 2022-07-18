【I SWIM】魏浚笙自認冇偶包最想演肥仔　嚴寒拍攝袁澧林有哮喘體驗【有片】

ViuTV原創劇《I SWIM》於7月11日正式出街，劇集由未播映直至播出已引起一大迴響，好評如潮！皆因劇中雲集一眾男神女神包括Edan（呂爵安）、Stanley（邱士縉）、Alton（王智德）、魏浚笙（Jeffrey ）、吳海昕和袁澧林（Angela），認真吸睛十足。

【I SWIM】魏浚笙3個月勁減60磅 Jeffrey靠168斷食維持男神身形不反彈

首演情侶有火花

在劇中飾演一對的余浪沖Jeffrey和施詠Angela在演戲上首次合作，接受TOPick專訪時盡顯默契，坦言拍劇時甚有愛火花，更互讚對方是好對手。

Jeffrey說：「我們走在一起就有情侶的感覺 ，當演戲望着對方雙眼時，便感覺到有粉紅色泡泡，很開心的火花。」

至於Angela則指初時不察覺那個火花，反而是導演及經理人感受到他們的化學作用：「 因為我第一日開工時處於很眼瞓的狀態 ，但後來經理人和導演說我們是有火花 。」

二人第一天便拍最傷感的場面，Angela說：「大家都有少許情緒，在這之前我們沒有拍過甜蜜、相識的場口，但很神奇我們對望時是有些東西流動，我不懂得怎樣形容。」

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試鏡的趣事 愛李馬榮的性格

談到Jeffrey試鏡時是否已被選定為余浪沖，他透露最初試了余浪沖及李馬榮兩個角色 ：「兩個角色都好吸引 ，覺得李馬榮這角色可做個很有型隊長的感覺，都很襯我。不過之後我中了余浪沖此角都覺得好開心和感恩 ，我想導演是認為我演此角會較好看。」

他並笑言自己與角色中最相似的地方，同樣為高智商，場面搞笑。

拍擋Angela亦大讚Jeffrey很勝任此角，絕對是「入晒戲」，更笑指他現時做訪問或聊天亦抽離不了此角。

不過她直言拍畢全齣劇集最喜歡是李馬榮：「因為我喜歡他喜歡游水到看不到四周其他東西，我覺得人大了 ，不會為自己的興趣那麼上心和不顧一切，這只會是青春時期發生，他就是定義了甚麼是熱血和衝勁， 所以我很喜歡他這個角色。」

▲ 二人戲劇上首次合作已甚有默契！（陳慧安攝）

各為角色準備 過程不容易

至於在此劇中二人各有自己的準備功夫，Angela今次要淡妝上陣，故要做好美容護膚，望做到中學生的白捷肌膚。

Jeffrey則花了半年時間操肌：「在2月中試鏡 ，當時想如果有幸被選中，但很遲才通知我，便操不及，所日在未收到通知時已日舉夜舉，最後在6月通知我中了余浪沖這角色 ，很開心 。」

惟他透露初時操了3至4個月都未見有成效而一度相當擔心：「不過當時已操了3 、4 個月 ，還未有任何線條，後來發現因為沒吃得很清淡，舉完重後便吃更多，所以操完等如沒有分別。」

Jeffrey續說：「最後只餘下2個月時間 ，我就吃得很清淡，日日只吃雞胸、西蘭花和椰菜花，這樣就有線條了，所以我發覺如果是想要肌肉線條，飲食是重要過鍛鍊，飲食方面要戒得很清。」

▲ 原來很想演肥仔角色。（陳慧安攝）

沒有偶包 望演肥仔角色

如此弗爆身形，要努力維持絕有難度，難怪Jeffrey笑言望有一齣戲能讓其一圓心願演肥仔角色，皆因他自認食量大：「如果真的有機會給我狂食 ，我想一個月可以肥20KG，我食量很大，所以一直很想挑戰大食比賽。」

他又指毫不介意當肥仔，認為肥仔角色很可愛：「我經常想過多20年自己一定是一個肥仔，所以到時會很棒 。」

Angela則同樣表示不介意當肥妹，但奈何自己吃不胖：「我記得在兩年前好像有試鏡過類似《瘦身男女》的角色， 要變成大肥婆，但當時我有想過，若接了肥不肥到亦都是一個問題，因為我體質很難做到 ，最後都沒有成事。」

拍攝難忘事

除了這些準備功夫外，對他們而言此劇最高難度莫過於是冬天拍攝游泳戲，二人異口同聲說「凍到抽筋」，是一次難忘的體驗。

Angela透露拍攝那場下水戲，上水後猶如有哮喘的體驗：「我要下水的一場，是與他唯一一場在水裏嘻戲，我們那場是在冬天的晚上兼室外冬水池拍攝，真的很冷，我回到家後是全身沒有力和有些發燒的感覺 ，那種凍是氣管會收縮，有種哮喘的體驗，上水起身是呼吸不了的感覺，真的很難忘。」

Jeffrey則指由於天氣太冷，故要有強勁信念才能做到：「我們知道拍攝時間不是太長，如果我們不成功便會影響整個過程，所以我們抱着信念，一潛下去就要做到。」

▲ 天氣凍拍攝真不容易。（陳慧安攝）

首演男一有壓力？

今次是Jeffrey首次擔正當男一的劇集，問到他有否感到壓力，他直言拍攝任何東西都有感壓力，但認為壓力是好事，亦令其變得謹慎 ，只要自己盡力做到無悔便可。

他續說：「我不想拖累拍攝或演員的進度 ，所以我一定會將自己做到最好 ，先不會拖累別人 ，至於個結果是好還是壞就交給觀眾，但我已經盡力了。」

與男神合作有壓力

Angela同樣表示對今次拍攝此劇有壓力，全因拍擋Jeffrey不但是男神，而且劇集播出後觀眾對其表現大讚，又十分期待二人的感情線發展，故她有感壓力和擔憂，希望出來效果會令觀眾滿意。

▲ （陳慧安攝）

不過Angela除與Jeffrey拍攝外，她亦曾與Edan及Ian合作 ，三子在她心中亦是「真男神」，各有優點值得其學習：「Edan是一個開心果，我很欣賞他的誠實，因為他作為一個巨星，就算在拍攝現場遇到自己不懂得的東西，仍會主動發問及問他人意見，不會怕別人看到他的弱點 ，這點是很難，因為我覺得當你去到某個位置，大部份人只會遮蓋自己的弱點 ，讓別人見到你優點， 但他沒選擇這樣做 ，是非常難得。」

她續讚Jeffrey同樣工作認真，即使拍戲有多累，仍無時無刻準備好自己：「我記得在轉場時，他仍然記着下一場的對白和與經理人討論角色，當時我感受到他對工作的認真 ，因為有些場口對我與他來說都不是一個容易處理的事，但他仍然很努力，所以我覺得他是對得起個角色。」

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入行兩年人氣爆燈

所謂「機會是留給有準備的人」，Jeffrey由節目《調教你男友》開始而成功入屋，不論廣告、綜藝節目以及電視劇都見到他身影，絕對是「百足咁多爪」。

對此，Jeffrey表現謙卑：「很感恩入行只是兩年，機會已有很多，不論綜藝 、真人騷還是電視劇，所以已較很多人幸運 。我會將每個機會都盡力把握 ，當作最後一次做 ，人生有很多東西是預計不了，當有機會時應好好把握 ，不要令自己後悔 ，不要理會結果是怎樣，最重要是對得着天地良心 ，不要拖累別人 。」

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服飾：Louis Vuitton（Jeffrey）、Shu Shu Tong（Angela）

髮型：nickienick @orient4（Angela）

化妝：makeupvanessa（Angela）

造型：danitorial

記者：陳曉柔