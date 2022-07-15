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【金像奬2022】錢嘉樂亮相ViuTV不成問題　爾冬陞早已邀MIRROR任表演嘉賓

娛樂 15:01 2022/07/15

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香港電影金像奬協會主席爾冬陞及董事等為頒獎禮舉行拜神儀式。

第40屆香港電影金像奬將於周日（7月17日）晚假九展舉行，香港電影金像奬協會在今日（7月15日）由主席爾冬陞，聯同董事成員錢嘉樂、余安安、莊澄、田啟文，以及角逐影帝影后兼新人獎的梁仲恆、王丹妮現身九展進行拜神儀式。

因為有份角逐影帝及最佳編劇的林家棟在日前拍電影《潛行》時意外受傷入院，爾冬陞指對方傷勢並非如報道所說般嚴重，但要明天（7月16日）才會答覆能否現身頒獎禮。

至於同樣有份角逐影帝的謝賢要視乎當日的狀况才決定會否出現。

為《潛行》任動作導演的錢嘉樂表示因為當日分兩組拍攝，而他與家棟不同組，因此事發時不在場，不過錢嘉樂稱家棟回覆他沒大礙。

錢嘉樂繼續在TVB《開心無敵獎門人》當獎老，他表示以電影人身份亮相ViuTV所以不構成問題。

爾冬陞與錢嘉樂。

轉場地耳目一新

而過往13年金像獎頒獎禮都在尖沙咀文化中心舉行，今次改到九展，爾冬陞直言︰「我們好多都是義工參與，就算一年一度埋位都知點做，今次在九展舉行要重新安排。」

不過會有耳目一新感覺，而紅地氈改為室內舉行，因為7月天氣難測，如果起蓋便浪費公帑，於是移師室內。

而MIRROR因為主唱金像獎新的主題歌，將出席任表演嘉賓，爾冬陞指這早已計劃：「要表演又要創作首新歌，都不是幾個月做到的事，，其實頒獎禮原定4月舉行，但遇上疫情延期到7月。」

另外，疫情近日再上升，爾冬陞指頒獎禮也會如期進行︰「沒有觀眾，就當攝影機是觀眾﹗」

撰文 : TOPick柴犬出動

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