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崇光聯乘日本知名插畫家Kazuhiko Ifuku　推出限定貨品迎夏日正能量

休閒消費 20:19 2022/07/15

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熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

香港崇光聯同日本崇光、西武百貨及日本人氣插畫家Kazuhiko Ifuku攜手合作，將於7月20日至9月4日展開「Choice for the Future」聯乘推廣活動，透過Kazuhiko Ifuku風格獨特的插畫，化身成盛夏花園，引發無限想像。

同時，崇光為配合是次推廣，亦特備3款期間限定聯乘貨品，包括設計精美的「環保購物袋」、使用後可種植的「種子顏色筆」及特色「精梳棉毛巾套裝」等，讓顧客享受購物之餘亦能身體力行，支持可持續生活態度和理念。

人類與自然關係密不可分，崇光希望藉著「Choice for the Future」聯乘活動，與日本方面共同推動全新的共融生活模式，不受地域限制；同時鼓勵大眾循環再用，學習與自然萬物和諧共存，活出更「Green」的零碳生活態度，讓環保理念滲進生活日常。

最新影片推介：戴耀明專訪

SOGO X Kazuhiko Ifuku環保購物袋

於7月20日至9月4日期間，SOGO Rewards 會員凡於崇
光銅鑼灣店或尖沙咀店購物，即可
1) 以優惠價$49.9 換購環保購物袋 1 個；
2) 換購環保購物袋後，可尊享推廣期內購物 2X 積分；
3) 每個售出的環保購物袋，崇光百貨將捐出25元予預防自殺機構「生命熱線」，讓珍惜生命、熱愛生活及活在當下訊息得以廣傳。

SOGO X Kazuhiko Ifuku種子顏色筆

於7月20日至9月4日期間，SOGO Rewards 會員凡於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店購物滿600元（須包括1件指定可持續發展概念貨品），即可獲贈種子顏色筆 1 套（4色）。

當顏色筆用至剩下筆頭，可把筆頭插進泥土中加上充足陽光及水分，讓內裡的種子生長出玫瑰、薄荷、勿忘我或向日葵。

種子顏色筆不單能夠物盡其用，於盛夏讓您和最親同享親手種植樂趣，更能為世界增添多一點色彩，既實用又好玩。

SOGO X Kazuhiko Ifuku 精梳棉毛巾套裝

於7月20日至9月4日期間，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店或尖沙咀店購物滿1,000元（須包括1件指定可持續發展概念貨品），即可獲贈精梳棉毛巾套裝1套（手巾及面巾）。毛巾以100%BCI優質精梳棉製成，推動支持種植及生產有利於棉農和環境的棉花。

換購/換領詳情

日期及時間：

7月20日至9月4日
崇光銅鑼灣店：周一至周日 10am-10pm
崇光尖沙咀店：周一至周日 11am-8pm

地點：

崇光銅鑼灣店： G/F 換購/換領專櫃
崇光尖沙咀店： G/F 換購/換領專櫃

崇光百貨 著數優惠

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