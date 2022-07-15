  • 31°C
香港時間 : 2022715日 (週五) 21:08
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【口岸檢測】深圳灣口岸離境旅客須出示檢測預約短訊　政府指檢測流程暢順

社會 20:53 2022/07/15

分享：

分享：

熱門 I SWIM DSE 超市大搜查 金像獎2022 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

政府今日(15日)起在深圳灣口岸實施新安排，離境旅客必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府在該口岸張貼了指示，並加派工作人員為旅客提供協助，又指檢測流程自今早起一直暢順。

政府發言人提醒，旅客在過關當天應按預約時段到達深圳灣口岸，但無需特意較預約時間提早到達口岸，以免不必要地等候。旅客依預約時間到達口岸，向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖後，便隨即可獲安排進行特別核酸檢測。

深圳灣口岸特別核酸檢測服務的名額遠較深圳健康驛站的名額為多，旅客無需為檢測名額擔憂。目前，深圳灣口岸的檢測服務仍有相當充裕的檢測時段（每節為30分鐘）可供預約。截至晚上7時，檢測服務的預約情況如下：

檢測日期 仍可供預約的檢測服務名額百分比
7月16日 49.3%
7月17日 54.2%
7月18日 61.2%
7月19日 65.2%
7月20日 70.8%
7月21日 99.9%

未能出示預約證明或未有按預約時間抵達口岸的旅客若最終未能在口岸進行檢測，將不能繼續其過關行程。政府會繼續密切留意過關旅客流量，適時增加檢測能力及等候地方以改善過關流程。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕
今日 19:11
【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕
【傳染病】36歲男子染麻疹求醫後擅自出院　衞生署須追蹤接觸者
今日 19:31
【傳染病】36歲男子染麻疹求醫後擅自出院　衞生署須追蹤接觸者
【兩地合作】李家超今午與廣州市委書記通電話　冀盡早訪問廣州加大兩地合作
今日 19:57
【兩地合作】李家超今午與廣州市委書記通電話　冀盡早訪問廣州加大兩地合作

你可能感興趣

【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕
今日 19:11
【門票騙案】警方至今接18宗報案涉額約9.6萬　暫未有人被捕
【傳染病】36歲男子染麻疹求醫後擅自出院　衞生署須追蹤接觸者
今日 19:31
【傳染病】36歲男子染麻疹求醫後擅自出院　衞生署須追蹤接觸者
【兩地合作】李家超今午與廣州市委書記通電話　冀盡早訪問廣州加大兩地合作
今日 19:57
【兩地合作】李家超今午與廣州市委書記通電話　冀盡早訪問廣州加大兩地合作
疫情 深圳灣 口岸 深圳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
10:28 2022/07/13
【食用安全】11款即食麵被驗出含一級致癌物　專家警告長期接觸或致血癌乳癌
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
21:43 2022/07/13
【兩性關係】做愛狀態從戰鬥機變教練機？　醫生解構性生活正常次數
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關
17:27 2022/07/14
【癌症殺手】女子肝功能正常卻患肝癌　醫生揭與長期進食一種食物有關