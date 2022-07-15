【口岸檢測】深圳灣口岸離境旅客須出示檢測預約短訊　政府指檢測流程暢順

政府今日(15日)起在深圳灣口岸實施新安排，離境旅客必須持有特別核酸檢測預約證明方可進行有關檢測。政府在該口岸張貼了指示，並加派工作人員為旅客提供協助，又指檢測流程自今早起一直暢順。



政府發言人提醒，旅客在過關當天應按預約時段到達深圳灣口岸，但無需特意較預約時間提早到達口岸，以免不必要地等候。旅客依預約時間到達口岸，向在場職員出示確認預約的電話短訊或網頁截圖後，便隨即可獲安排進行特別核酸檢測。



深圳灣口岸特別核酸檢測服務的名額遠較深圳健康驛站的名額為多，旅客無需為檢測名額擔憂。目前，深圳灣口岸的檢測服務仍有相當充裕的檢測時段（每節為30分鐘）可供預約。截至晚上7時，檢測服務的預約情況如下：

檢測日期 仍可供預約的檢測服務名額百分比 7月16日 49.3% 7月17日 54.2% 7月18日 61.2% 7月19日 65.2% 7月20日 70.8% 7月21日 99.9%

未能出示預約證明或未有按預約時間抵達口岸的旅客若最終未能在口岸進行檢測，將不能繼續其過關行程。政府會繼續密切留意過關旅客流量，適時增加檢測能力及等候地方以改善過關流程。

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責任編輯：蘇文軒