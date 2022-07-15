【香港馬王】「金鎗六十」蟬聯香港馬王 兼獲選最受歡迎馬匹
「金鎗六十」在2021/2022年度馬季表現非凡，屢創紀錄，並成功蟬聯香港賽馬會冠軍人馬獎的「香港馬王」。
馬會冠軍人馬獎今晚(15日)在跑馬地會所舉行，這匹由呂健威訓練的六歲佳駟同時蟬聯最佳一哩馬，並在公眾投票中獲得最多票數，連續第三年當選最受歡迎馬匹。
出自父系「金獎章」的「金鎗六十」今季首戰攻下中銀香港私人財富馬會一哩錦標(1,600米二級賽），翌仗再創高峰，於12月成功衞冕浪琴表香港一哩錦標(1,600米一級賽)，因而在2021年浪琴表世界馬匹排名並列全球評分最高一哩賽駒。
雖然「金鎗六十」在隨後兩仗均告落敗，未能追平「精英大師」在港連勝十七仗的紀錄，但牠不久便在主席錦標（1,600米二級賽）中重敲勝鼓，翌仗也以出色姿態摘下富衛保險冠軍一哩賽(1,600米一級賽)桂冠，為今季畫上圓滿句號。「金鎗六十」該仗不但取得出道以來第21場勝仗，也是連續第二年勇奪該賽冠軍。
「金鎗六十」於富衛保險冠軍賽馬日獲勝後，迄今累積的總獎金增加至1億1340萬元，超越了「美麗傳承」，成為香港歷來贏得最多獎金的賽駒。「金鎗六十」上季成為繼「好爸爸」、「步步友」和「美麗傳承」之後，香港賽馬史上第四匹佳駟於同一季內以浪琴表香港一哩錦標（一級賽）及富衛保險冠軍一哩賽（一級賽）雙料盟主身分榮膺香港馬王，今次連續第二季獲得這項殊榮，與「美麗傳承」看齊。
2021/2022年度馬季冠軍人馬獎各獎項得獎名單如下：
|獎項
|獎項得主
|馬主
|練馬師
|香港馬王
|金鎗六十
|陳家樑
|呂健威
|最佳四歲馬
|浪漫勇士
|劉栢輝
|沈集成
|最佳短途馬
|福逸
|鄭永安先生及夫人與鄭文昌
|高伯新
|最佳一哩馬
|金鎗六十
|陳家樑
|呂健威
|最佳中距離馬
|浪漫勇士
|劉栢輝
|沈集成
|最佳長途馬
|將王
|張舜清
|韋達
|最佳新馬
|金鑽貴人
|鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美與鄭裕偉
|文家良
|最大進步馬匹
|浪漫勇士
|劉栢輝
|沈集成
|最受歡迎馬匹
|金鎗六十
|陳家樑
|呂健威
|最受歡迎騎師
|潘頓
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責任編輯：蘇文軒