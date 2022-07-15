【香港馬王】「金鎗六十」蟬聯香港馬王　兼獲選最受歡迎馬匹

▲ 「金鎗六十」今季兩度攻下國際一級賽。 (馬會提供)

「金鎗六十」在2021/2022年度馬季表現非凡，屢創紀錄，並成功蟬聯香港賽馬會冠軍人馬獎的「香港馬王」。

馬會冠軍人馬獎今晚(15日)在跑馬地會所舉行，這匹由呂健威訓練的六歲佳駟同時蟬聯最佳一哩馬，並在公眾投票中獲得最多票數，連續第三年當選最受歡迎馬匹。

出自父系「金獎章」的「金鎗六十」今季首戰攻下中銀香港私人財富馬會一哩錦標(1,600米二級賽），翌仗再創高峰，於12月成功衞冕浪琴表香港一哩錦標(1,600米一級賽)，因而在2021年浪琴表世界馬匹排名並列全球評分最高一哩賽駒。

雖然「金鎗六十」在隨後兩仗均告落敗，未能追平「精英大師」在港連勝十七仗的紀錄，但牠不久便在主席錦標（1,600米二級賽）中重敲勝鼓，翌仗也以出色姿態摘下富衛保險冠軍一哩賽(1,600米一級賽)桂冠，為今季畫上圓滿句號。「金鎗六十」該仗不但取得出道以來第21場勝仗，也是連續第二年勇奪該賽冠軍。

「金鎗六十」於富衛保險冠軍賽馬日獲勝後，迄今累積的總獎金增加至1億1340萬元，超越了「美麗傳承」，成為香港歷來贏得最多獎金的賽駒。「金鎗六十」上季成為繼「好爸爸」、「步步友」和「美麗傳承」之後，香港賽馬史上第四匹佳駟於同一季內以浪琴表香港一哩錦標（一級賽）及富衛保險冠軍一哩賽（一級賽）雙料盟主身分榮膺香港馬王，今次連續第二季獲得這項殊榮，與「美麗傳承」看齊。

▲ 左起:騎師何澤堯、馬主陳家樑及練馬師呂健威慶祝「金鎗六十」蟬聯香港馬王。(馬會提供)

2021/2022年度馬季冠軍人馬獎各獎項得獎名單如下：

獎項 獎項得主 馬主 練馬師 香港馬王 金鎗六十 陳家樑 呂健威 最佳四歲馬 浪漫勇士 劉栢輝 沈集成 最佳短途馬 福逸 鄭永安先生及夫人與鄭文昌 高伯新 最佳一哩馬 金鎗六十 陳家樑 呂健威 最佳中距離馬 浪漫勇士 劉栢輝 沈集成 最佳長途馬 將王 張舜清 韋達 最佳新馬 金鑽貴人 鄭明亮、鄭裕彤、鄭美美與鄭裕偉 文家良 最大進步馬匹 浪漫勇士 劉栢輝 沈集成 最受歡迎馬匹 金鎗六十 陳家樑 呂健威 最受歡迎騎師 潘頓

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責任編輯：蘇文軒