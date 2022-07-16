【DSE2022】DSE 17分入八大機會增　學友社倡JUPAS終極改選更進取

▲ 中學文憑試放榜在即，學友社建議考生放榜後聯招改選可以更進取。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）下周三（7月20日）放榜，在移民潮及適齡學生人口下降等因素下，應屆考生50,064人及38,955名大學聯招（JUPAS）申請人數，雙雙創歷屆新低。學友社預測，只獲17分的邊緣DSE考生，獲8間資助大學取錄機會增加，建議聯招改選策略可更進取；同時留意部分大學全新彈性收生安排有別，例如倘數學未達第2級成績，只獲個別大學考慮。

5萬考生3.9萬申聯招 歷屆新低

文憑試下周三放榜後，緊接3天（即21至23日）是JUPAS最終改選階段，每名申請人可於獲分配的指定「個人時段」內，免費改選1次。

綜合考評局及大學聯招網頁數據，今屆文憑試有50,064人報考，包括43,032名學校考生及7,032名自修生；而截至去年12月的聯招首輪申請人數為38,955；兩者分別按年下跌4%及接近3%，也是2012年文憑試設立以來最低。

學友社學生輔導顧問吳寶城分析，受學生人口下跌影響，整體選科策略可以比去年更加進取，「以往達收生中位數就係『穩陣』，今屆達到去年下四分位數都幾大機會入到。」

吳寶城預測，「穩入」8大分數料仍維持20分；最佳5科（Best 5）只有17分、18分的邊緣考生，成功博入8大比例料增加；而邊緣考生在聯招首6志願（即Band A及Band B），建議可保留3至4個8大課程；其中分數較低的學科，例如工程及理學等，「博入」機會料更高，但醫療課程競爭較大，只有10多個學額的課程分數變動亦估計較少。

大學新彈性收生 早了解助部署

香港大學、都會大學及科技大學今年調整彈性收生安排，特別考慮取錄「失手」考生。吳寶城指，科大不再計考生「摘星」數目，改為計算「中位數」相對清晰，港大也明確要求考生分數「打9折」後達預計收生分數，惟兩校豁免「失手科」不同，例如數學、通識未達第2級，仍有機會入科大，港大則只考慮中英文及2個選修科其中1科「無3」考生，考生及早了解相關要求，有助部署選科。

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記者：馮琪雅