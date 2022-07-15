【強制檢測】79場所納強檢涉61住宅　將軍澳都會駅3食肆包括元気寿司上榜

▲ 將軍澳都會駅3間食肆上榜。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處79個指明地方的人士，在周六(16日)或周日(17日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。



政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有18間食肆亦被納入強制檢測公告，指定時段曾身處人士需於7月16日或7月17日內接受核酸檢測。詳細名單如下:

住宅大廈

東涌映灣園悅濤軒9座

油塘油美苑濤美閣

油麻地窩打老道8號1座

西營盤德輔道西390-392號同達大廈

堅尼地城士美菲路51號聯安新樓

馬鞍山海栢花園2座

東涌富東邨東埔樓

東涌逸東一邨平逸樓

沙田博康邨博安樓高座

新蒲崗彩虹道 84-86 號新蒲崗大廈

紅磡黃埔花園青樺苑4座

將軍澳峻瀅5座

柴灣宏德居德祿樓

深水埗石硤尾街22號偉業樓

觀塘安泰邨勇泰樓

屯門田景邨田樂樓

灣仔堅拿道西15號永德大廈B座

北角東發大廈A座

深水埗長沙灣道199號長樂大廈

大埔海寶花園C座

馬鞍山耀安邨耀謙樓

元朗洪水橋雅珊園1座

元朗鳳攸東街9號好順意大廈1座

屯門蝴蝶邨蝶舞樓

半山區干德道56A號蔚華閣

牛頭角利基大廈C座

元朗尚悅10座

藍田滙景花園7座

大角咀大同新邨大成樓

油塘高俊苑俊盈閣

元朗溱柏5座

茶果嶺麗港城18座

沙田城門之源2座

葵涌荔欣苑荔林閣

葵涌葵蓉苑2座

牛池灣彩虹邨丹鳳樓

上水彩蒲苑彩瑩閣

荃灣梨木樹邨楓樹樓

香港仔香港仔中心海天閣

觀塘凱滙5座

青衣長宏邨宏勇樓

黃大仙竹園北邨榕園樓

觀塘翠屏南邨翠櫻樓

大埔怡雅苑怡禮閣

柴灣新翠花園2座

長沙灣麗翠苑麗棋閣

鑽石山鳳德邨紫鳳樓

粉嶺嘉盛苑嘉輝閣

黃大仙環鳳街128號怡庭居1座

九龍灣彩興苑彩蕎閣

葵涌葵俊苑葵昌閣

紅磡海濱南岸2座

筲箕灣東熹苑景熹閣

將軍澳尚德邨尚智樓

小西灣老人日間護理中心柴灣富欣花園停車場大廈地下

食肆

元気寿司 將軍澳都會駅商場2樓029-031號鋪

豪宴海鮮酒家 將軍澳都會駅商場2樓R01及010-017號鋪

金記冰室 將軍澳都會駅商場2樓R03及027號鋪

銀泉茶餐廳 大圍新田村74號地鋪

日牛涮涮鍋專門店 沙田置富第一城1樓104-105號鋪

譚仔雲南米線 深水埗西九龍中心2樓215A, 216及223-225號鋪

大家樂 九龍城晴朗商場1樓A101號鋪

大利茶餐廳 大圍積富街35號地下

魚鮮生刺身專門店 銅鑼灣登龍街31-35號玉山大廈地下1號鋪

泰皇閣泰國菜館 九龍城衙前塱道15號地下

潮州合成甜品 九龍城龍崗道9號地下

春水堂 沙田新城市廣場3期3樓A332及A363A號鋪

鳥語 尖沙咀厚福街12-12A號藍馬商業大廈10樓

稻香 紅磡紅磡廣場2樓

大家樂 九龍灣啟業邨啟業商場地下10號鋪

意樂餐廳 茶果嶺麗港城商場1樓81-84及72-75A號鋪

啟翔二職員餐廳 香港國際機場抵港層5樓5V514A號鋪

新駿皇窩心小棧 元朗安寧路110-136A號好景樓17號地下

污水陽性

元朗洪福邨洪歡樓

大圍美林邨美桃樓

北角模範邨民樂樓

屯門友愛邨愛暉樓

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責任編輯：蘇文軒