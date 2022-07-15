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【強制檢測】79場所納強檢涉61住宅　將軍澳都會駅3食肆包括元気寿司上榜

社會 23:22 2022/07/15

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將軍澳都會駅3間食肆上榜。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，要求於指定期間曾身處79個指明地方的人士，在周六(16日)或周日(17日)兩天內，接受新冠病毒病核酸檢測。
　　
政府指因應多宗陽性檢測個案及因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有61個住宅大廈處所被納入強制檢測公告，另有18間食肆亦被納入強制檢測公告，指定時段曾身處人士需於7月16日或7月17日內接受核酸檢測。詳細名單如下:

住宅大廈

  • 東涌映灣園悅濤軒9座
  • 油塘油美苑濤美閣
  • 油麻地窩打老道8號1座
  • 西營盤德輔道西390-392號同達大廈
  • 堅尼地城士美菲路51號聯安新樓
  • 馬鞍山海栢花園2座
  • 東涌富東邨東埔樓
  • 東涌逸東一邨平逸樓
  • 沙田博康邨博安樓高座
  • 新蒲崗彩虹道 84-86 號新蒲崗大廈
  • 紅磡黃埔花園青樺苑4座
  • 將軍澳峻瀅5座
  • 柴灣宏德居德祿樓
  • 深水埗石硤尾街22號偉業樓
  • 觀塘安泰邨勇泰樓
  • 屯門田景邨田樂樓
  • 灣仔堅拿道西15號永德大廈B座
  • 北角東發大廈A座
  • 深水埗長沙灣道199號長樂大廈
  • 大埔海寶花園C座
  • 馬鞍山耀安邨耀謙樓
  • 元朗洪水橋雅珊園1座
  • 元朗鳳攸東街9號好順意大廈1座
  • 屯門蝴蝶邨蝶舞樓
  • 半山區干德道56A號蔚華閣
  • 牛頭角利基大廈C座
  • 元朗尚悅10座
  • 藍田滙景花園7座
  • 大角咀大同新邨大成樓
  • 油塘高俊苑俊盈閣
  • 元朗溱柏5座
  • 茶果嶺麗港城18座
  • 沙田城門之源2座
  • 葵涌荔欣苑荔林閣
  • 葵涌葵蓉苑2座
  • 牛池灣彩虹邨丹鳳樓
  • 上水彩蒲苑彩瑩閣
  • 荃灣梨木樹邨楓樹樓
  • 香港仔香港仔中心海天閣
  • 觀塘凱滙5座
  • 青衣長宏邨宏勇樓
  • 黃大仙竹園北邨榕園樓
  • 觀塘翠屏南邨翠櫻樓
  • 大埔怡雅苑怡禮閣
  • 柴灣新翠花園2座
  • 長沙灣麗翠苑麗棋閣
  • 鑽石山鳳德邨紫鳳樓
  • 粉嶺嘉盛苑嘉輝閣
  • 黃大仙環鳳街128號怡庭居1座
  • 九龍灣彩興苑彩蕎閣
  • 葵涌葵俊苑葵昌閣
  • 紅磡海濱南岸2座
  • 筲箕灣東熹苑景熹閣
  • 將軍澳尚德邨尚智樓
  • 小西灣老人日間護理中心柴灣富欣花園停車場大廈地下

食肆

  • 元気寿司 將軍澳都會駅商場2樓029-031號鋪
  • 豪宴海鮮酒家 將軍澳都會駅商場2樓R01及010-017號鋪
  • 金記冰室 將軍澳都會駅商場2樓R03及027號鋪
  • 銀泉茶餐廳 大圍新田村74號地鋪
  • 日牛涮涮鍋專門店 沙田置富第一城1樓104-105號鋪
  • 譚仔雲南米線 深水埗西九龍中心2樓215A, 216及223-225號鋪
  • 大家樂 九龍城晴朗商場1樓A101號鋪
  • 大利茶餐廳 大圍積富街35號地下
  • 魚鮮生刺身專門店 銅鑼灣登龍街31-35號玉山大廈地下1號鋪
  • 泰皇閣泰國菜館 九龍城衙前塱道15號地下
  • 潮州合成甜品 九龍城龍崗道9號地下
  • 春水堂 沙田新城市廣場3期3樓A332及A363A號鋪
  • 鳥語 尖沙咀厚福街12-12A號藍馬商業大廈10樓
  • 稻香 紅磡紅磡廣場2樓
  • 大家樂 九龍灣啟業邨啟業商場地下10號鋪
  • 意樂餐廳 茶果嶺麗港城商場1樓81-84及72-75A號鋪
  • 啟翔二職員餐廳 香港國際機場抵港層5樓5V514A號鋪
  • 新駿皇窩心小棧 元朗安寧路110-136A號好景樓17號地下

污水陽性

  • 元朗洪福邨洪歡樓
  • 大圍美林邨美桃樓
  • 北角模範邨民樂樓
  • 屯門友愛邨愛暉樓

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責任編輯：蘇文軒

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