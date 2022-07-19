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兩任特首開會風格大不同？　葉劉：同李家超開會氣氛較輕鬆

政治 16:11 2022/07/19

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行政會議召集人葉劉淑儀。（資料圖片）

特首李家超上場後，不少人都會將其與上屆特首林鄭月娥比較，由行政會議成員晉升至召集人的新民黨主席葉劉淑儀似乎特別有體會，她今日接受電台訪問時，雖沒有公開對比二人，但言辭中仍可見分別。

葉劉淑儀認為，和李家超開會氣氛較輕鬆。（資料圖片）

早前已與李家超開過行會的葉劉說，李家超「平易近人」，比較肯聽意見，直言「同佢開會的氣氛比較寬鬆啲」，「唔會話我叻晒，我識晒」。主持人即刻追問往日開會氣氛，會否成員因表達意見不獲採納而不願意表達意見。

葉劉：無法成為特首沒什麼遺憾

葉劉僅說，成員都會盡量講，在周一的預備會上表達意見，行會秘書長及特首辦主任都會記錄在案，並匯報給特首，不過「行政長官始終係主席」。葉劉強調，如果行政長官在行會作出決定，作為成員都要接受，若不接受只能辭職。

前特首林鄭月娥。（資料圖片）

另外，今年特首選舉，葉劉淑儀最終沒有出戰，被問到無法成為特首，會否成為遺憾，她說「冇咩遺憾」，強調凡事都有得失，「做輕鬆些的位置生活也好些，現在很開心。」

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撰文 : 傅流螢

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