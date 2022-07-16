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【MIRROR演唱會】因系統失誤未可購網上門票　鏡粉表達不滿MakeALive致歉

娛樂 11:05 2022/07/16

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人氣男團MIRROR將於7月尾舉行紅館演唱會，MIRROR官方平台宣布將開售網上直播門票。網上直播場次為7月30日、7月31日及8月5日，每場「體驗套裝」收費380元。

不過，原定於昨日（7月15日）中午12時開賣的網上門票，就因系統失誤而未可如期開賣，「MakeALive」Facebook專頁於開售前急急發帖文交代，鏡粉湧至帖文表達失望、不滿之情！

最新影片推介：戴耀明專訪 

延期開賣 

直播MIRROR演唱會的MakeALive平台發文致歉，交代網上直播門票將延期發售： 

MakeALive 深感抱歉宣佈：網上直播門票將延期發售。

我們在進行最後測試時，發現銷售系統尚未穩定，

為確保購買門票過程順暢，故決定網上直播門票延期發售，

我們將把握週末時間進行測試，確保系統運作良好。

由於MakeALive系統現正進行提升，MakeALive APP 暫時未能使用。

多謝大家熱烈支持，知道各位對網上直播充滿期待，

公佈發售門票後，收到各位的意見，我們會致力改善。

最新的門票發售日期將會於下星期初更新，

大家可於門票發售時段內購票，門票發售時段為：開售後 至 演唱會直播開場前 晚上8時15分

對大家造成不便，在此再次致歉，

我們會努力，將更好的網上直播體驗呈現，Make it happen。

    點擊圖片放大
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鏡粉：又唔早少少講？

鏡粉們未可如期購買網上門票，也在官方道歉帖文中表達不滿：「早啲講嘛！test唔穩定就起碼早半日講呀！」、「開賣唔切，又唔早少少講？」、「好擔心買完之後，去到演唱會當日睇唔到囉！」、「延遲唔緊要，可唔可以公關做好一點，喺不同渠道多啲同外界講會延遲，頭先淨係fb好多人都唔知。」、「Miro地底泥之外，重有Make A Fail app」。 

同時亦有一部份網民留言打氣：「加油 咁高流量唔易」、「包容你！」。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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