【食用安全】果汁軟糖是動物屍骸骨？ 拆解軟糖背後驚人真相

不少人愛吃果汁軟糖，貪其有口感又煙韌彈牙。不過，早前就有素食非牟利組織上載影片「明膠－真實的故事」，顯示以明膠為成份軟糖是由豬皮、牛骨膠原等部位提煉而成。

市面上不少軟糖、甚至啫喱粉均含有明膠（或稱魚膠；gelatin／gelatine）。軟糖HARIBO官網指出，土耳其生產的HARIBO軟糖中的明膠由牛而來；奧地利或德國生產的則由豬而來，香港售賣的為德國生產。

影片推介：

香港素食會主席李宇銘表示，食用明膠在經濟價值非常少，部份暗藏動物成分，但現時有些食品供應商已選用植物性的「明膠」作為原料製作。

雞蛋和牛奶，對動物的傷害更大，因此亦需要留意食物有沒有含蛋奶作主要成份。

另外，雖然大部分軟糖都含有明膠，但亦有品牌特別推出全素不含明膠的軟糖，如馬莎的「Gelatine-free」系列軟糖。

軟糖、棉花糖是動物屍骸骨

從影片可見，被宰殺的豬隻會在火爐上被燒。然後，它們的肉會被削成薄片、拆皮，接著，便以豬隻的骨膠原、韌帶、等地方，提煉成明膠。最後，明膠會混合色素、糖漿等，便成為我們口中的軟糖。

明膠（或稱魚膠）是帶淺黃透明、無味的膠質，主要成分為蛋白質，可令食物口感煙韌彈牙，在食品添加劑的編碼為E441。

事實上，不少食物暗藏動物成分，香港素食會主席李宇銘舉例：

食物添加劑中的紅色素，是由蟲類抽取，一般素食者都會有認知，但如果是素食初哥就未必知道。

DIY好味又安心

想食橡皮糖食得健康一點，又可以知道食了甚麼成分入肚，不妨自製。以下食譜十分簡單，小學生都應付到。選擇蒟蒻粉（從根莖植物中提取）或者寒天粉（從海藻類植物中萃取）作凝固材料，素食人士都啱食。

自製橡皮糖

材料：果汁135毫升、蒟蒻粉15克、砂糖3湯匙、粟膠1茶匙。

做法：

1. 果汁、蒟蒻粉及砂糖放入碗中攪勻，然後放入微波爐叮1分鐘，再加入粟膠攪拌。

2.倒入膠模雪凍一小時。

3.完成。

備註：

＊粟膠可在烘焙店及大型超巿有售。

＊果汁盡量選擇100%鮮果汁，多糖及過多添加劑、色素不宜。

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責任編輯：羅嘉欣