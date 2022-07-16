【緊急迫降】兩大影帝相隔6年再合作　李炳憲取笑宋康昊為奬拍戲

由「雙影帝」組合宋康昊、李炳憲，聯同影后全度妍領銜主演的韓國首部航空災難片《緊急迫降》將於8月4日上映，首輪製作花絮《演員陣容篇》曝光。

眾演員異口同聲表示能夠參演感到非常榮幸，宋康昊謙稱：「作為粉絲，很高興跟喜歡的演員一起工作」

全度妍則指：「拍攝期間，導演不斷鼓勵及稱讚我們做得好」，而飾演神秘乘客的任時完竟說：「我以為飾演乘客的演員不會有很重的戲份！」看來電影中時完會有不少值得期待的發揮。

觀眾連續鼓掌10分鐘

《緊急迫降》是宋康昊、李炳憲繼2016年《密探》後，相隔6年再度合作，於大銀幕上演技交鋒。原來二人在戲外亦無所不談，做宣傳時更互窒搞氣氛。

日前，宋康昊、李炳憲、全度妍等悉數出席KBS節目訪問，重提去年出席康城影展的趣事，怎料宋康昊只是輕輕帶過，未有正面回應。身旁的老友李炳憲即開玩笑指：「因為宋康昊有太多作品晉身康城影展，相信他已經搞不清楚我們在宣傳哪一部電影了！」

李炳憲更幽默代替宋康昊回答康城見聞：「去年《緊急迫降》在康城首映時，觀眾們看畢電影起立鼓掌數分鐘，感到感恩及欣慰，很有成就感，應該很難再經歷這樣的狀況。」

李炳憲續稱：「一般首映的經驗中，觀眾們大約會連續鼓掌10秒鐘左右，但因為那一次長達十分鐘的掌聲，我都不知道該做出什麼樣的反應才好，只能一直不停向全場揮手以示答謝。」

而宋康昊最後終於娓娓道來得獎感言：「非常感謝大家對我的祝賀，作為演員們來說，獎項一直都不是我們演出的目的，只是過程中的一部分。」

沒想到旁邊的李炳憲突然又亂入，對宋康昊笑言：「你就誠實點說出來，就是因為獎項才演的吧？」惹得現場工作人員不斷發笑。這對「老朋友」戲裡戲外都唇槍舌戰，出席宣傳都自帶綜藝感，盡現多年默契。

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