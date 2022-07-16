【蝨患困擾】床褥變蝨竇　港媽全身被咬至出紅疹苦不堪言【附滅蝨方法】

蝨患真的令人困擾！一名港媽近日在網上發帖，稱近一個月發現家中遭床蝨入侵，床褥更是重災區，她全身被咬至出紅疹苦不堪言。

該名港媽近日在facebook群組「床蝨疑問及討論區」發帖，稱一個月前發現家中有床蝨出沒，她全身被咬至滿身出紅疹，遍布頸、背、鎖骨、手背、小腿、大腿等部位，令她苦不堪言，唯一慶幸床蝨並未禍及其3名子女。

就快咬到冇位咬畀蝨咬！

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該名港媽稱，因計劃趁8月暑假大裝修，故此早已將家中大部分雜物丟掉，只剩下床褥、被、衫及子女的玩具和課本等，惟未能解決蝨患，當中以床褥最多。她又稱，曾嘗試各種滅蝨方法，包括以攝氏60度高水溫洗衫，衣服只放在浴室用抽濕機風乾，為了控制濕度又24小時開冷氣機，且睡前都會使用「蝨怕水」，也曾試過使用DE粉，不過至今用了半個月仍未能解決，正考慮向滅蟲公司求助。

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從其分享的照片可見，床褥上有啡黑色的床蝨出沒，她指雖曾多次徒手捉床蝨，但始終滅之不盡。

帖文引起網民熱議，大批網民稱，床蝨難以斷尾，假如蝨患嚴重，應趁裝修前聘請滅蟲公司處理，徹底解決問題，「橫掂裝修就趁冇乜傢俬阻住，嗱嗱聲搵滅蟲公司搞掂佢」。亦有不少網民都熱心提供滅蝨方法，並推介一些專幫有需要人士的滅蝨義工隊。

正確滅床蝨/木蝨方法

床蝨又稱臭蟲，主要棲息床舖、床板等地方，牠們不帶毒性、不會傳播疾病，但會叮咬人類，以吸食人血維生，令人皮膚紅腫、痕癢難耐，有時甚至會有水泡。TOPick綜合消委會及專家意見，教大家認出床蝨為患的跡象﹑防治床蝨的方法，以及滅蟲公司的服務價錢。要消滅床蝨/木蝨，要以下幾種辦法：

吸塵器處理

蒸氣噴射

清洗紡織品

熱力處理

化學防治

環境防治

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源表示，若居所內有床蝨，一般市民較難自行將其殲滅，如聘用專業的滅蟲服務，基本上需最少施行2至3次滅蟲工序，而處理長短及處理次數需視乎蟲患的嚴重程度、需要處理的範圍及居所環境而定。

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責任編輯：羅嘉欣