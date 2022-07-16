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【檢疫檢測】盧寵茂料月底確診或升逾2倍　正研究「兩地一檢測」

社會 10:49 2022/07/16

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醫務衞生局局長盧寵茂指防疫政策不能「躺平」。（林宇翔攝）

醫務衞生局局長盧寵茂今日（16日）表示，據當局估算，兩星期後本港新冠確診數字或將上升兩倍以上。本港確診數字自6月起不斷上升，近日已超3,500以上。據醫管局推斷，新冠病人佔用的病床已影響到其他服務，非緊急醫療服務要減少。如確診數字上升至1日5000至6,000宗，至本月底或將佔用2,000張病床，屆時將有25%的醫療服務受影響。

盧寵茂在商台節目指，政府抗疫政策不能靠「免疫屏障」的單一理論，仍須做好減感染工作，不能躺平。他指出，精準抗疫於某些設施的開放並不矛盾，可透過精準分析將受感染的人找出並隔離，無受感染的人仍可以自由活動。

他續指，現時每日核酸檢測量相比6月已翻倍，並有99%的檢測可在24小時內出結果。檢測數量由6月的1日5至6萬，增至7月的1日超10萬，甚至有時可達12萬。他認為檢測的價格仍可下調。

他又預測確診數字會急增，指近日的病毒即時繁殖率約1.68，即確診個案一星期後會上升1.68倍，兩星期後有機會上升兩倍。

至於到內地檢測措施，盧寵茂指深圳灣口岸過境人流擠塞的問題逐步改善，本港會盡責任「守好南大門」，已盡量採取與內地標準一致的核酸檢測安排，並正朝「兩地一檢測」的方向研究。

他表示由本港入境內地的旅客，核酸陽性比率由早前的2.5%，降至現時的0.03%，相信會得到內地政府信任，有機會增加過境名額，甚至減少入境後的檢疫日數。

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實習記者：王小小

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