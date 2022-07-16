【MIRROR成員】陳卓賢曲詞監新歌《Distance》　Ian重錄新歌：一定要做過最好版本

繼《留一天給你喘息》及《GotU》後，MIRROR成員陳卓賢 (lan）趕在演唱會前天再推出新歌 《Distance》！

新歌由lan作曲、他和T-Rexx聯合填詞，講到人與人間的距離，最後甚至學會沉默、收起情感去保護自己。

lan為力求完美，主動要求重錄新歌，為將最好的呈獻給樂迷，他說：「聽完覺得自己唱得唔好，仲有進步空間，vocal係同之前有啲唔同，唔知大家聽唔聽到，我自己真係幾鍾意，都希望大家鍾意。」

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新歌《Distance》

《Distance》 的歌名，lan表示從demo時已經決定好。lan說：「是源自於一段關係曾經好close，演變到無以前咁好就會開始慢慢覺得有一段距離。距離如同封閉自己，曾經在一段關係、一件事上放了很多心機，用心去經營，付出許多，但結果不是理想中，彼此愈走愈遠會有不甘心，傷心失望會令你封閉自己，以免自己再受傷害。」

在MV中，lan演繹時不會有太大情緒起伏，由開始接受傷心不懂反應，到強迫說服自己接受，Poker face會一直存在，像歌詞「撲克式的臉」喜怒不形於色，是一種保護自己的意識。

▲ 《Distance》

lan重錄歌曲

lan繼續身兼作曲，自《Got U》與T-Rexx首次合作後，今次再找來他填詞，lan說：「上次《Got U》 合作好開心，所以直接問T-Rexx有無興趣一齊寫，而因為一齊寫就傾咗好耐，大家都諗咗不同故事，然後一直修飾到現有版本。」

現時出街版本是重錄，lan解釋之前瞓覺聽、刷牙沖涼聽是demo版本，但在歌曲錄完再完成後期後，lan反而明顯少聽。

在他認真再三聽過幾次後，發現原來是自己問題：「聽多幾次係自己唱得唔好，所以喺度同喲合作單位致歉，始終麻煩到大家。但我諗法係一日末面世，仲有進步空間，一定要做過最好版本，今次Vocal上大家可以留意吓，希望會俾大家家發現有所不同。」

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lan ：可能我俾大家誤會

問到lan予人性格內斂、收埋自己，是否都是一種自我保護意識？

lan笑說：「可能我俾大家誤會，無表情就係嬲或者唔開心 ，就好似大家俗稱嘅黑面，但其實唔係，真實我成日都放空發呆，唔係有咩情緒，純休息狀態。」

lan亦補充有些人外向、有些人較内向内斂，内斂的人性格就可能收埋自己，好少將情緒掛在口邊，但這是他的性格亦不代表這就是負面。