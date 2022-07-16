【COLLAR成員】COLLAR細數《OFF/ON》MV內幕　阿Gao爆Ivy連食8粒吹波糖【多圖】

▲ COLLAR新歌《OFF/ON》MV。

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Soching蘇芷晴、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy 蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的女團COLLAR，自年初成軍後短短半年，推出年度第4支團歌《OFF/ON》。

COLLAR此次新跳唱歌節奏澎湃，內容講述8位成員經食吹波糖後，就好似「撻着」靈感一樣，由現實的納悶生活，走進充滿幻想的空間，從而帶出活出真我的主題。

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MV在昨晚（7月15日）上架，而COLLAR為《OFF/ON》拍MV時，為演繹沉悶與幻想世界，拍攝期間8位成員交足戲，以不同的酷爆造型亮相。

其中Candy浸浴造型上陣、Marf就以婚紗Look示人、芯駖則要瞓「男友」大腿、Gao被綑綁車尾箱等。

至於披上婚紗造型亮相的Marf表示，今次已非首次穿婚紗：「之前都着過婚紗拍嘢，不過第一次戴頭紗，同埋第一次咁凝重要攞花球，我覺得呢個主題好襯我，結婚結到好納悶，因為我本身對結婚冇乜幻想。我係咪不婚主義？冇特別幻想，人生to do list冇呢個剔剔。」

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Candy浸浴當消暑

至於以浸浴Look示人的Candy，雖然要在水中浸一個鐘，但她表示很享受：「比想像中舒服，可能天氣熱，加上係暖水，唔會浸到打冷震，喺一個好舒服狀態拍攝。」

而瞓在「男友」大腿的芯駖，透露「男友」大腿是女工作人員所扮，笑言瞓到對方血液不循環。

木口木面被考起

每次拍MV，COLLAR都有不少趣事發生，今次亦不例外，為了營造納悶氣氛，導演要求8位成員就算跳舞都要木口木面、毫無表情。

對此Winka、Soching表示被考起，Soching說：「以為唔畀表情跳舞會容易啲，但原來比平時跳舞難，更容易甩step。」Winka直言不許有表情，反而更會手腳不協調，不過Day就笑言是做回「自己」：「平時戴口罩跳舞都唔會有表情，所以都係做番自己。」

Ivy被Gao踢爆出貓

此外，提到在MV中，8位成員要食吹波糖吹波，眾人一致認為Ivy食吹波膠最耍家。

不過Gao就踢爆Ivy「出貓」：「人哋食兩粒吹波糖，佢食咗8粒，用8粒嚟吹。」

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