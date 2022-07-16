【天氣酷熱】預測一連9日天氣酷熱　天文台特別提示：補充足夠水分

▲ 天文台特別提示，高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分。（湯致遠攝）

天文台今日（16日）表示，酷熱天氣警告仍生效，高空反氣旋為華南帶來普遍晴朗天氣，今日最高溫度達34度。同時，與西南氣流相關的驟雨正影響廣東沿岸，今早九龍及沙田錄得約10毫米雨量。天文台特別提示，高溫天氣持續，提醒市民補充足夠水分，如有任何不適，立刻休息或求助，需要時立即求醫。

天文台預測本港今日除局部地區有驟雨及雷暴外，大致天晴及日間酷熱，吹和緩南至西南風。受西南氣流影響，廣東沿岸今明兩日有幾陣驟雨。隨副熱帶高壓脊向西延展，會在周末及下周覆蓋華南，該區天氣大致晴朗及持續酷熱。

根據9天天氣預報，周末期間及下周天氣持續酷熱，明日局部地區有驟雨。一連9日最高溫度屆逾33度，下周末兩日甚至達35度。

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實習記者：王小小