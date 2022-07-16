【寵妻過度】人夫寵妻狂供美食包攬全屋家務　女子結婚12年體重直迫400磅

▲ 人夫婚後12年狂供美食、包攬全屋家務，內地人妻幸福肥直迫400磅 。

正所謂:「老婆娶回來是用來寵的。」老公要求妻子婚後毋須做任何家務，只需每日在家品嘗數之不盡的美食，這種「飯來張口、衣來伸手」的生活，相信不少人妻聽後都感到非常羨慕吧。但是過度的寵愛，隨時愛你變成害你。浙江一名31歲人妻花花(化名)，因為丈夫對她太好了，什麼好吃的都讓她吃，什麼事情都不讓她做，令她在結婚12年間體重直迫400磅。人妻更因為嚴重肥胖罹患多種慢性疾病，莫說是上廁所等日常自理能力都需要丈夫協助，連平日睡覺都有困難。

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綜合內地傳媒報導，浙江一名31歲人妻花花(化名)與丈夫結婚12年備受寵愛，丈夫不但不斷餵食，也不讓妻子做事，讓她在12年內從143磅暴漲至396磅。儘管人夫從不介意妻子體重，但人妻因為過度肥胖導致生活中遇到許多困難，不但上廁所都需要幫助，連睡覺無法自行轉身，所以平日只能趴睡。花花亦因過度肥胖導致兩次流產，甚至罹患二型糖尿病、高血壓、脂肪肝、血脂異常等疾病。

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花花表示，小時候因為家境貧困，什麼好吃的都沒吃過，慢慢長大從讀書到成年，當時體重都還算正常，只是比其他人稍胖，

自從認識我老公以後，他對我特別好，什麼活都不讓我幹，因為小時候沒有得到的物質上的要求，他什麼都給我吃、什麼都給我買。

體重飆升後，花花嘗試過多種減肥方式，針炙、推拿、減肥訓練營等，但是統統都是失敗收場，最後唯有遠赴到廣州求醫。

廣州中醫藥大學金沙洲醫院減重及糖尿病外科主任吳良平指出，花花的體重從75公斤一路飆升至180公斤，已是極重度肥胖的患者，她不單不能自理日常生活，檢查更發現她有糖尿病、高血壓，脂肪肝、血脂異常、心率失常等等情況。當達到這種肥胖的程度，患者經已無法透過節食、運動來減肥，只能透過外科手術幫忙，術後再透過飲食和運動來控制體重。而花花經過手術後，目前體重已降至約220磅。

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責任編輯︰羅嘉欣