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【風流父子】父親與年輕41載繼女育有2孩　馬斯克不滿繼妹變繼母

親子 13:03 2022/07/16

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父子一樣風流！

全球首富兼特斯拉行政總裁馬斯克出名風流，多名女性為他誕下9名子女，風流成性可能是遺傳其父親埃羅爾，日前爆出其76歲父親埃羅爾，和年輕他41年的繼女育有第二個孩子，埃羅爾其實與繼女已經育有五歲的兒子，而埃羅爾日前向傳媒證實，他2019年還和繼女賈娜生了個女兒。換言之，兩人有一子一女。

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繼妹變繼母，令馬斯克相當不滿，成為父子關係欠佳原因，現年76歲的埃羅爾（Errol Musk）是富有的南非工程師，1970年和模特兒梅耶（Maye Musk）結婚，兩人育有3個孩子，包括馬斯克，不過雙方早在1979年離婚。埃羅爾後來和年輕寡婦海迪（Heide Bezuidenhout）再婚，海迪當時和亡夫育有兩個孩子，包括當時才4歲的賈娜。海迪和埃羅爾的婚姻最終維持了18年。

當珍娜2017年懷上埃羅爾孩子的消息曝光時，馬斯克相當震驚，因為對他來說，繼妹瞬間變成「繼母」，馬斯克更曾形容父親是「邪惡」、「可怕的人」，並指他能做出「你想像得到的壞事」。

據知，馬斯克得悉兩人誕下兒子Rushi時極度憤怒（berserk），《每日郵報》引述消息人士指，埃羅爾其他4個女兒都對消息感震驚，因為她們一直視賈娜是姊妹，並認為情況怪異（creepy）。

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