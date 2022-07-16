【香港小姐2022】候選佳麗賽前特訓改善身型　大熱梁超怡稱不會刻意節食

今屆《香港小姐競選》準決賽將於9月4日進行，總決賽則於9月25日在紅館舉行，20位入圍佳麗於本月初盛裝與傳媒見面，同時也一直密密保持最佳狀態！

一眾佳麗日前接受專業導師指導，眾人清一色身穿黑色Bra Top配黑色運動褲做瑜伽、器械運動，事後接受無綫娛樂新聞台訪問分享感受。

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許子萱筋骨最硬

20位佳麗參與瑜伽、器械健身，當中4號的許子萱笑說：「我記得係全班成績最差嘅一個、筋最硬嘅一個，所以會多啲拉筋、stretch一下，對身材塑造都更加好。」

至於2號林曉彤則指平日較少練肩膊位置， 1號徐麟認為要做出標準的動作也不是易事。

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有佳麗不用節食？

佳麗也希望以最佳狀態示人，當中也有人得天獨厚，可保持身型纖瘦。11號馮嘉敏指自己維持過往的食量，皆因覺得多吃食物可維持身體新陳代謝。

兩位熱門13號邢慧敏、14號梁超怡則指同樣不會刻意節食，邢慧敏會多吃雞肉、梁超怡則選擇吃得清淡一點。

19號楊溢稱自己從來未曾嘗試減肥，現時學會堅持、努力學習吃得清淡。

另外，佳麗面對緊貼的集訓，也表示睡眠不足，但有感獲益良多，又有佳麗掌握更好的化妝技巧。

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