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【封區檢測】黃大仙啟鑽苑啟雋閣圍封強檢　大埔頌雅苑頌真閣發現17宗陽性個案【不斷更新】

社會 17:42 2022/07/16

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熱門 金像獎2022 DSE 超市大搜查 I SWIM 消委會 1萬消費券 香港小姐 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】黃大仙啟鑽苑啟雋閣圍封強檢

黃大仙啟鑽苑啟雋閣下今午5時起限制在黃大仙指明「受限區域」，目標是在明日（17日）上午約10時30分完成此行動。視乎檢測結果， 行動或會延長。

【12:05】大埔頌雅苑頌真閣

相關執法行動於上午約11時完成，政府共檢查了約630名受檢人士的檢測報告，發現有37人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:38】大埔頌雅苑頌真閣

大埔頌雅苑頌真閣約1870名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現17宗陽性檢測個案和五宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。
　　 
就指明「受限區域」內發現的陽性檢測個案，政府已向這些陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。
　　 
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約800戶，當中約130戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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頌雅苑 衞生防護中心 衞生署 大埔

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