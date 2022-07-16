【微辣笑林寺】《初夜》獲七師傅加持　阿丞 +阿泰+Yelo+豪Dee笑談第一次

▲ 微辣笑林寺－初夜「香港站」。

由微辣藝人江流（阿丞）、高維泰（阿泰）、黃曉晴 （Yelo）及歐陽仲豪（豪Dee）演岀的首個實體粵語棟篤笑《微辣笑林寺 — 初夜》於前日（14日）在九展開鑼，不少觀眾都大讚Good Show！

《初夜》的頭尾場更邀得七師傅（七仙羽）擔任嘉賓，齊齊向觀眾大放笑彈。

【微辣笑林寺】七師傅頭尾場助演 豪Dee+Yelo+阿泰+少年江流+卡特的第一次

最新影片：戴耀明專訪

《初夜》顧名思義是指第一次，阿丞、阿泰、Yelo及豪Dee於台上分享他們的「第一次」，回顧往事。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【微辣笑林寺】加蔥+多姐+六毫子+中村坐鎮任評判 豪Dee復活成功成首屆棟篤笑冠軍

阿丞笑言他是「第一次」結婚，以幽默的方式道盡結婚需要處理的各項瑣事，他又透露太太亦有到場欣賞其演出。

阿泰指自己很貧窮，並跟觀眾分享其慳家大法。他又分享當魔術師的經歷，且笑謂最怕為小朋友表演魔術。

Yelo透露前男友比她大8年，單身的她更落力招攬另一半。她又指近年參與過的Bridal Shower及Baby Shower，以搞笑方式談及感受。

豪Dee分享中學時期上過的性教育課，大爆以前的阿Sir曾追求他心儀的女同學，發展師生戀。大學時期的他遇上了初戀女友，他分享二人的戀事及「第一次」。