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【消費券1萬】第二期尾期1千元今日第二次發放

社會 12:32 2022/07/16

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(資料圖片)

八達通第一階段消費券的第二期1000元今日（16日）第二次發放，若在6月30日前累積「合資格消費」已滿4,000元，可於今日領取。

以八達通領消費券的市民，若在5月31日之前未累積夠4000元「合資格消費」，須等待下一輪發放，即最少要等到7月16日才能領取第二期的1000元，最遲可於11月16日領取。

拍卡領券渠道

  • 市民可透過以下渠道以已登記計劃的八達通卡拍卡領券：設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站
  • 7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店
  • 設於指定港鐵站及商場的八達通服務站
  • 「八達通」應用程式（在手機拍卡領取）

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：余思嵐

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