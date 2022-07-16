《闔家辣》上映兩天衝破票房500萬元　入場人次撼贏《雷神奇俠4》

▲ 鄭中基、吳君如、導演鄭晉軒（右一）到戲院謝票。

由鄭中基、梁詠琪、呂爵安（Edan）主演，吳君如親自監製兼演出的港產片《闔家辣》，在前日（7月14日）首天上映勇奪全日票房冠軍。

兩天入場人次更撼贏同期上映的《雷神奇俠4：愛與雷霆》（Thor: Love and Thunder），現時兩日票房衝破500萬，成績驕人。同時，影片湧現包場買票的情況，預計周日有望破千萬票房。

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鄭中基、吳君如聯同導演鄭晉軒，昨晚（7月15日）去到MCL荷里活及銅鑼灣JP戲院，分別為3場播映進行謝票，向入場支持的觀眾致謝。

兩位主角現身謝票，觀眾反應熱烈，讚賞演員演出惹笑感人，同時稱讚《闔家辣》帶給觀眾歡樂的溫情電影。現場反應熱烈，有觀眾已看過6次，亦有追問何時開續集，另一位咀嚼劇情的觀眾反問君如、中基怎樣看「阿倫食粉絲」。身兼監製的吳君如表示，期望首周衝破千萬票房，中基笑言：「我們的目標是達到7億。」

中基被局如電話騷擾

中基在活動中談及收到《闔家辣》的劇本後，笑言不斷收到監製吳君如的電話騷擾：「她每次致電來問我看完了沒有，最終跟我說，你別看了，接拍吧！」

君如表示，她將劇本拿到中基住所樓下，並寫着鄭先生笑納，中基對收到實體劇本為之感動，君如說：「中基很喜歡這個故事，24小時內已經應承我接拍。」

君如將出席金像獎

香港電影金像獎於明天（7月17日）舉行，君如表示會去到現場感受氣氛，並向在場好友大力推銷《闔家辣》，建議中基上台頒獎時要把握宣傳機會。

中基笑言：「我們裡應外合，我上台第一件事就講，大家出年記得投我《闔家辣》。」君如笑言，明年要憑《闔家辣》奪最佳女配角獎項，中基表示，應該劍指最佳電影獎項。

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