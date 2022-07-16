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【防疫措施】警聯食環署巡查旺角酒牌場所拘3人　票控148人

社會 12:53 2022/07/16

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（警方提供）

警方聯食環署巡查旺角持酒牌場所，共票控148人違反防疫規例，並拘捕3名男女。

尖沙咀分區雜項調查小隊聯同西九龍機動部隊及食物環境衞生署人員昨晚（15日）巡查區內多間酒牌及餐飲處所，於其中四間酒牌及餐飲處所，共發現82男62女顧客，年齡介乎18至63歲，分別未能出示安心出行掃瞄紀錄及多於4人或8人同坐一桌，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章)，遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，在其中一間酒牌處所內，一名29歲姓葉女顧客懷疑向巡查人員出示他人的電子針卡，涉嫌企圖誤導警務人員被捕。亦在另一間餐飲處所發現一名36歲姓何男顧客為通緝人士，遂將其拘捕。

同時，其中4間處所的四名男負責人，年齡介乎25至41歲，分別未有確保顧客進入食肆時掃瞄「安心出行」二維碼、枱與枱之間的距離少於1.5米、多於4或8人同坐一桌及及超過處所人數上限，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）等，他們將會被票控。另外，一名30歲姓曾男負責人為通緝人士，人員遂將其拘捕。

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責任編輯：余思嵐

 

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